İstanbul’un dünyaya açılan tarihi çarşıları Esrarengiz İstanbul’da

KAPALIÇARŞI’DA ZAMAN YOLCULUĞU

Esra Gezginci, Özge Ersu ile birlikte, canlılığını ve değerini hiç kaybetmeyen, dünyanın en eski alışveriş merkezlerinden Kapalıçarşı’yı, Nuruosmaniye Kapısı’ndan keşfe çıkıyor.

Kapalıçarşı… Bu dev çarşının hikayesi nasıl başladı, kaç kapısı bulunuyor?



“Şimdi Nuruosmaniye Kapısı bu tarihi çarşının ilk kapısı olarak kabul ediliyor, bazı kaynaklarda 22 bazı ya da ise 24 kapısı olduğunu da yazar, hemen girişinde bir kitabe var ve o kitabenin yanında 1461 tarihini belirtilmiş. Fatih Sultan Mehmet'in Kapalıçarşı'nın inşaatına başladığı 1461 yılı, Kapalıçarşı'nın kuruluş yılı olarak kabul görmüş. Asıl büyük çarşı ise Kanuni Sultan Süleyman tarafından ahşap olarak inşa ettirilmiş.”



Nuruosmanniye Kapısı üzerindeki hatta ne yazıyor?



"Başkasına yük olmamak için çalışıp çabalayan, kendi emeği ile kazandığını yiyen kişi Allah’ın muhabbetine mazhardır."

Peki içeride kaç dükkan var?“Kapalıçarşı'da 42 bin metrekare alan üzerindeki 62 sokak, 2 bedesten ve 18 handaki yaklaşık 2 bin 500 iş yeri, tarihi çarşının silüetine ışık tutuyor. Dükkanlar, kumaş, değerli taş, antika ve halı gibi birçok eşyayla dolu.”