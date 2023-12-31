Kaçkar Dağları'nda heliski heyecanı 6 Ocak'ta başlayacak

Haşimoğlu, faaliyet alanlarının her yıl genişlediğine değinerek, "Kaçkar Dağları içerisinde bulunan Erzurum'un İspir ilçesine zaman zaman geçmek gerekiyordu. Gerekli müsaadeleri aldık. Hava şartlarına göre Erzurum tarafını da kullanacağız. Bu yıl Rize, Artvin ve Erzurum olmak üzere üç bölgede faaliyeti yürüteceğiz" dedi.

Katılımcı sporcuların ekonomik seviyelerinin yüksek olduğuna işaret eden Haşimoğlu, "Pahalı bir spor ve hizmet üretimi de pahalı. Dolayısıyla bildiğimiz kayak tesislerinden Sarıkamış, Palandöken gibi günde 5-10 bin kişi ağırlama alternatifimiz yok. Ancak Kaçkarlar'da uluslararası bir kayak pisti olursa rahatlıkla ağırlayabiliriz. Bizim temel hedefimiz faaliyetlerin altyapı çalışmalarını yapıp, Kaçkarlar'ın dünya kış turizmi merkezinde bir yeri olduğunu duyurmak. Bu hedefle yola çıktık" ifadelerini kullandı.