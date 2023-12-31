Kaçkar Dağları'nda heliski heyecanı 6 Ocak'ta başlayacak
Helikopterli kayak (heliski) sporunun Türkiye'deki merkezi haline gelen Kaçkar Dağları'nda sezonun 6 Ocak'ta başlaması planlanıyor.
Helikopterle sporcuların zirvelere bırakıldıktan sonra yamaçlardan kaydığı ekstrem spor dallarından heliski, dünyada sayılı merkezlerde gerçekleştirilirken, Türkiye'de Kaçkar Dağları'nın Rize sınırları içinde kalan Çamlıhemşin ilçesinde 2005'ten itibaren yapılıyor.
Tehlikeli olduğu kadar heyecan verici spor için Rize Valiliği İl Sportif Turizm Kurulu, 2024 faaliyet yılı için Türkiye-İsviçre ortaklığındaki Ayder Heliski Havacılık ve Turizm Şirketi'ne lisans verdi.