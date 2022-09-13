Kanadalı çift çocukları görme yetisini kaybetmeden önce tüm dünyayı geziyor

Çocuklarının kendisinine “Kör olmak nedir?” diye sorduğunu belirten çift, bu sürecin zor olduğunu ama uyum sağlamaya çalıştıklarını belirtti. Çift gittikleri yerleri seçerken plana bağlı kalmadıklarını “Nereye gittiğimizin bir önemi yok, dünyada harika yerler var. Çocukları neyin etkileyeceğini çok kestiremiyoruz. Sokakta yavru köpekleri gördüklerinde bile çok mutlu oluyor” sözleriyle açıkladı.