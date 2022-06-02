Kapadokya’da ara verilen kaçak yapı yıkımı tekrar başladı

Haberler | 02.06.2022 - 13:48

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, pandemiyle birlikte ara verilen kaçak yapıların yıkımına yeniden başlandı.

Kapadokya’da ara verilen kaçak yapı yıkımı tekrar başladı - 1

bölgesinde pandemi nedeniyle uzun süredir ara verilen kaçak yapı yıkımları tekrar başlatıldı. 

Kapadokya’da ara verilen kaçak yapı yıkımı tekrar başladı - 2

Ruhsatsız olan ve peribacalarına hasar verdiği belirlenen yapılar yıkılıyor. Bu kapsamda Göreme beldesinde izinsiz yapılan 2 katlı evin, peribacasına hasar verdiği tespit edildi.

Kapadokya’da ara verilen kaçak yapı yıkımı tekrar başladı - 3

Ev sahiplerinin binayı boşaltmasının ardından İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleri ile yıkım için bölgeye geldi.

Kapadokya’da ara verilen kaçak yapı yıkımı tekrar başladı - 4

Ekiplerin çalışmasının ardından 2 katlı ev yıkıldı. Ekiplerin başka bölgelerde de kaçak olduğunu belirlediği yapıları yıkmaya devam edeceği öğrenildi. 

İşte diğer kareler...

Kapadokya’da ara verilen kaçak yapı yıkımı tekrar başladı - 5
Kapadokya’da ara verilen kaçak yapı yıkımı tekrar başladı - 6
Kapadokya’da ara verilen kaçak yapı yıkımı tekrar başladı - 7

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