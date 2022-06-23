Galeri

Karadağ'daki Nizam Camii ve şehitliğinde Osmanlı'nın izleri

Haberler - Anadolu Ajansı | 23.06.2022 - 10:15

Karadağ'ın Başkenti Podgorica’nın Tuzi kasabasında Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan Nizam Camii ve şehitliğinde Osmanlı'nın izleri hakim. İkinci dünya savaşında bakımsızlıktan yıkılan camii daha sonra restore edilerek ibadete açıldı.

Karadağ'daki Nizam Camii ve şehitliğinde Osmanlı'nın izleri - 1

Fatih Sultan Mehmet döneminde fethedildiğinde şehit olan askerler için önce Nizam Şehitliği olarak oluşturulan alana daha sonra cami inşa edildi.

Karadağ'daki Nizam Camii ve şehitliğinde Osmanlı'nın izleri - 2

Şehitlikte, fetih sırasında şehit olan askerler, 1911'deki kolera salgınında ölen 400 Osmanlı askeri ve Balkan Savaşları şehitleri toprağa verildi.

Karadağ'daki Nizam Camii ve şehitliğinde Osmanlı'nın izleri - 3

Karadağ Müslümanları 1911 yılında Osmanlı imparatoruna mektup yazarak şehitliğin olduğu alanda yer alan ve bakımsız kalan Nizam Camii'nin restore edilmesini istedi.

Karadağ'daki Nizam Camii ve şehitliğinde Osmanlı'nın izleri - 4

Ancak 1912'de Balkan Savaşlarının başlaması ve Karadağ’ın Osmanlı hakimiyetinden çıkmasıyla yaşanan kargaşada mektuba cevap verilemedi.

Karadağ'daki Nizam Camii ve şehitliğinde Osmanlı'nın izleri - 5

BAKIMSIZLIKTAN YIKILDI

Kadir Gecesi'ndeki son teravih namazının 1931 yılında kılındığı Nizam Camii, bakımsız kaldığı için ikinci Dünya Savaşı sırasında tamamen yıkıldı.

Karadağ'daki Nizam Camii ve şehitliğinde Osmanlı'nın izleri - 6

100 YIL ÖNCE YAZILAN MEKTUP UNUTULMADI

Nizam Camii'nin restore edilmesi süreci de anlamlı bir hikayeye sahip.

1911'de Karadağ Müslümanlarının İstanbul'a yazdığı caminin restore edilmesini içeren mektuba o dönem yaşanan kargaşa nedeniyle cevap verilemese de bu talepler yaklaşık 100 yıl sonra yerine getirildi.

Karadağ'daki Nizam Camii ve şehitliğinde Osmanlı'nın izleri - 7

İNŞAATI 10 YIL SÜRDÜ

Nizam Camii'nin yerine yeni cami yapılması için Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı 2000 yılında harekete geçti.

Tarihi cami 10 yıl süren titiz çalışmanın ardından inşaatı ve çevre duvarı tamamlanarak, 5 Eylül 2010'da yine bir Kadir Gecesi'nde ibadete açıldı.

Karadağ'daki Nizam Camii ve şehitliğinde Osmanlı'nın izleri - 8

Osmanlı desenleri ve mimarisinin hakim olduğu caminin içinde Türk bayrağı ve Osmanlı Balkan sancağı ile duvarında Osmanlı arması asılı duruyor.

Karadağ'daki Nizam Camii ve şehitliğinde Osmanlı'nın izleri - 9

Yine asırlar önce olduğu gibi caminin minarelerinden günde beş vakit ezan okunuyor. ​​​​​​​

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER