Karadağ'daki Nizam Camii ve şehitliğinde Osmanlı'nın izleri

100 YIL ÖNCE YAZILAN MEKTUP UNUTULMADI

Nizam Camii'nin restore edilmesi süreci de anlamlı bir hikayeye sahip.

1911'de Karadağ Müslümanlarının İstanbul'a yazdığı caminin restore edilmesini içeren mektuba o dönem yaşanan kargaşa nedeniyle cevap verilemese de bu talepler yaklaşık 100 yıl sonra yerine getirildi.