Kenya dünyanın her yerinden turistlere vizeyi kaldırdı
Hint Okyanusu kıyısındaki geniş plajları ve iç bölgelerde safari olanaklarıyla bilinen Doğu Afrika ülkesi Kenya, 2024'ten itibaren tüm ülkelerden vizesiz seyahat hizmeti sunuyor.
Kenya, dünyanın neresinden olursa olsun turistlere vizeyi tamamen kaldırıyor. Devlet Başkanı William Ruto, Ocak 2024'ten itibaren artık vize istenmeyeceğini, Kenya'yı ziyaret etmek isteyenlerin hükümetin geliştirdiği bir dijital platform üzerinden, önceden elektronik seyahat yetkisi almasının yeterli olacağını açıkladı.
Kenya, Türk vatandaşlarına, genelde 48 saat içinde sonuçlanan elektronik vize ile giriş hakkı tanıyordu.