Kenya dünyanın her yerinden turistlere vizeyi kaldırdı

Bitki örtüsü ve yaban hayatının çeşitlilik arz ettiği Kenya'da, ülke genelinde gerçekleştirilen Safari turlarında birçok bitki ve hayvan gözlemlenebiliyor. Afrika kıtasının beş büyük hayvanı olarak adlandırılan Afrika mandası, Afrika leoparı, aslan, Afrika fili ve kara gergedanı Kenya'da yaşıyor.