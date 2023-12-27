Kenya dünyanın her yerinden turistlere vizeyi kaldırdı

Hint Okyanusu kıyısındaki geniş plajları ve iç bölgelerde safari olanaklarıyla bilinen Doğu Afrika ülkesi Kenya, 2024'ten itibaren tüm ülkelerden vizesiz seyahat hizmeti sunuyor.

Kenya dünyanın her yerinden turistlere vizeyi kaldırdı - 1

Kenya, dünyanın neresinden olursa olsun turistlere vizeyi tamamen kaldırıyor. Devlet Başkanı William Ruto, Ocak 2024'ten itibaren artık vize istenmeyeceğini, Kenya'yı ziyaret etmek isteyenlerin hükümetin geliştirdiği bir dijital platform üzerinden, önceden elektronik seyahat yetkisi almasının yeterli olacağını açıkladı.

Kenya, Türk vatandaşlarına, genelde 48 saat içinde sonuçlanan elektronik vize ile giriş hakkı tanıyordu.

N-LIFE HABERLERİ

Kenya dünyanın her yerinden turistlere vizeyi kaldırdı - 2

Başkent Nairobi'de yapılan İngiltere'den bağımsızlığın 60'ıncı yılı kutlamalarında konuşan Ruto, dünyanın her köşesinden insanların Kenya'ya gitmek için vize başvurusu yükünü taşımak zorunda kalmayacağını duyurdu. Ruto, uzun yıllardır Afrika kıtasına vizesiz seyahati savunuyordu.

Kenya dünyanın her yerinden turistlere vizeyi kaldırdı - 3

Turizm, Hint Okyanusu kıyısında geniş plajlara ve iç kesimlerde safari alanlarına sahip Kenya'nın ekonomisinde büyük bir rol oynuyor.

Afrika kıtasının doğusunda yer alan Kenya'nın kıyı kesimlerinde koylar ve lagünler yer alırken, sahilin güney kesimlerinde ise mercan resifleri gözlemlenebiliyor.

Ülkenin iç kesimlerinde batıya doğru ilerlendiğinde tepeler ve yaylalar geniş yer tutuyor.

Kenya dünyanın her yerinden turistlere vizeyi kaldırdı - 4

Bitki örtüsü ve yaban hayatının çeşitlilik arz ettiği Kenya'da, ülke genelinde gerçekleştirilen Safari turlarında birçok bitki ve hayvan gözlemlenebiliyor. Afrika kıtasının beş büyük hayvanı olarak adlandırılan Afrika mandası, Afrika leoparı, aslan, Afrika fili ve kara gergedanı Kenya'da yaşıyor.

Kenya dünyanın her yerinden turistlere vizeyi kaldırdı - 5

Birçokları için başkent Nairobi, Afrika’nın Paris’i olarak anılıyor.

Kenya dünyanın her yerinden turistlere vizeyi kaldırdı - 6

1963 yılında İngilizlere karşı bağımsızlığını kazanan ülkede bugün 40 farklı etnik gruptan insan yaşıyor. Kullanılan dil ise İngilizce ve yerel Swahili.

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