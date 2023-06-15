Kıbrıs’ı keşfetme zamanı: Vize, döviz, yabancı dil gerekmiyor

Schengen vizesi başvurusu için randevular bile birkaç ay sonraya veriliyor, vize ret oranı yükseldi, döviz malum. Türkiye dışındaki bir tatil için yabancı dil bilmek de lazım. Pekiyi ne yapacağız? Yanı başımızda mitolojideki güzellik tanrıçası Afrodit’in adası Kıbrıs duruyor. Bu güzel adayı keşfetmenin tam zamanı işte.

Kıbrıs, Akdeniz’in en temiz sahillerine sahip, dağla denizin içiçe geçtiği büyülü bir coğrafya. Eminim birçoğunuz Kıbrıs’ı ziyaret etmişsinizdir, pekiyi adayı keşfettiniz mi? Kıbrıs’ın güzelliklerini keşfetmek gerekiyor bu adada, hiçbir şey ayağınıza gelmez, sizin gidip bulmanız lazım.

Casino'larıyla ünlü 5 yıldızlı bir otele gelip bir hafta ara sıra otelin dışına çıktıysanız, Kıbrıs’ı keşfetmeniz imkansız. Bu yazıda Kıbrıs’ta neler yapmalıyız, biraz onlardan bahsedeceğim.