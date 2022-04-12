Knidos Antik Kenti'nde bulunan Emevi kitabeleri fetihlere ışık tutuyor

BULUNAN KİTABE SAYISI 27’YE ULAŞTI

Kitabelerin ilk başta kilise zemininde münferit olarak açığa çıkarılmaya başladığını aktaran Doksanaltı, şöyle konuştu:

"Bu kitabeler özellikle erken İslam fetihleri ve Batı Anadolu'da gerçekleştirilen fetihler açısından oldukça önemli veri ve bilgi sunuyor. Kitabeler, Filistin'den, Lübnan'dan yola çıkan İslam ordularının Kos, Rodos ve Batı Anadolu kıyılarında gerçekleştirdikleri fetihler ve bu fetihlere katılan askerler ile kumandanların isimlerini içermekte. Kitabeler, bu seferlere katılanlar ve İstanbul'a kadar devam eden İslam ordularının ilk izleri olması bakımından da oldukça önemli."

Doksanaltı, daha önce 7 kitabe bulunduğunu, son olarak da 20 kitabenin daha gün yüzüne çıkarıldığını kaydetti.