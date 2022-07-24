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Kocaeli'de 2 bin yıllık tarihi tümülüse defineci tahribatı

Haberler | 24.07.2022 - 12:37

Kocaeli'de yaklaşık 2 bin yıl önce inşa edilen tümülüs, define uğruna talan edildi. Bazı kişilerin de taşları kazıyarak tarihi yapıya kendisinin veya sevdiğinin ismini yazdığı da görüldü.

Kocaeli'de 2 bin yıllık tarihi tümülüse defineci tahribatı - 1

'de tümülüs (bir mezar ya da mezarlık içeren, toprak yığılarak oluşturulmuş tepecik), kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tahrip edildi. 

Kocaeli'de 2 bin yıllık tarihi tümülüse defineci tahribatı - 2

Yaklaşık 2 bin yıl önce önemli kişiler için inşa edildiği tahmin edilen tümülüs, hem define uğruna kazı yapanlar dolayısıyla, hem de bazılarının taşları kazıyarak sevdiği kişilerin isimlerini yazmasıyla zarar gördü. 

Kocaeli'de 2 bin yıllık tarihi tümülüse defineci tahribatı - 3

1993 yılında sit alanı ilan edilen tarihi yapı, tahrip edilmiş haliyle çevredeki vatandaşların da tepkisine sebep oldu.

Kocaeli'de 2 bin yıllık tarihi tümülüse defineci tahribatı - 4

Tümülüsün, 1993 yılında bulunduğunu söyleyen Mecidiyeköy eski muhtarı İdris Derin, "Defineciler tarafından kazılırken bulundu. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Müze Müdürlüğü işbirliğiyle bölgede kurtarma kazısı yapıldı. Alan temizlendi, mesire alanı gibi ziyarete açıldı. Fakat sonradan gelen acemi defineciler, her gördüğü işaretin arkasındaki taşları kırarak bu şekilde tahrip etti" dedi.

Kocaeli'de 2 bin yıllık tarihi tümülüse defineci tahribatı - 5

Tümülüsün yeniden kapatılmasını isteyen Derin, "Tekrardan kapatılıp korunursa en azından gelecek yıllara bir şeyler saklamış olabiliriz. Bu tümülüsün kime ait olduğu tespit edilemedi. Tümülüsün içinde herhangi bir define veya lahitte çıkmadı, boş. Dönem soygunu yediği için herhangi bir tarihçeye de ulaşamadık. Sadece 1800 veya 2000 yıllık olduğu söylendi. Uzmanlar Orta Roma dönemine ait olabileceğini söyledi. Burası sit alanı ilan edildi, şu an burası o şekilde korunuyor ama sadece adı sit alanı" diye konuştu.

N-LIFE HABERLERİ

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