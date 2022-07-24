Kocaeli'de 2 bin yıllık tarihi tümülüse defineci tahribatı

Tümülüsün yeniden kapatılmasını isteyen Derin, "Tekrardan kapatılıp korunursa en azından gelecek yıllara bir şeyler saklamış olabiliriz. Bu tümülüsün kime ait olduğu tespit edilemedi. Tümülüsün içinde herhangi bir define veya lahitte çıkmadı, boş. Dönem soygunu yediği için herhangi bir tarihçeye de ulaşamadık. Sadece 1800 veya 2000 yıllık olduğu söylendi. Uzmanlar Orta Roma dönemine ait olabileceğini söyledi. Burası sit alanı ilan edildi, şu an burası o şekilde korunuyor ama sadece adı sit alanı" diye konuştu.