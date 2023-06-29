Kolombiya'nın tehlikeli bölgesi Comuna 13 çetelerden arındıktan sonra cazibe merkezi oldu

CAZİBE MERKEZİNE DÖNÜŞTÜ VE MAKUS TALİHİ DEĞİŞTİ

Güncel olarak 250 bin kişinin ikamet ettiği Comuna 13, yerel yönetim ve STK'lerin projeleriyle yeniden hayat buldu, ayrıca her gün yüzlerce yerli ve yabancının ziyaret ettiği turistik bir bölgeye dönüştü.

Comuna 13'te operasyonda yıkılan evler yeniden inşa edildi, var olan evlere ise restorasyon uygulandı.