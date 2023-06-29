Kolombiya'nın tehlikeli bölgesi Comuna 13 çetelerden arındıktan sonra cazibe merkezi oldu
Kolombiya'da güvenlik güçlerinin operasyonu ve yerel yönetimin projeleri sayesinde Comuna 13, cazibe merkezine dönüştü. Bölge, bir zamanlar ünlü uyuşturucu baronu Escobar'ın suç yuvasıyken, şimdi ise turistlerin en önemli uğrak yerlerinden biri oldu.
Kolombiya'nın en büyük ikinci kenti Medellin'e bağlı San Javier mahallesindeki "Comuna 13" bölgesi, güvenlik güçlerinin geniş çaplı operasyonu ve yerel yönetimin projeleri sayesinde huzura kavuşmasının ardından cazibe merkezine dönüştü.