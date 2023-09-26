Lizbon gezi rehberi

Lizbon şehir merkezi: Lizbon'un merkezi, Rossio Meydanı, Rua Augusta ve Chiado gibi önemli bölgeleri içeriyor. Burada tarihi binaları, alışveriş caddelerini ve yerel lezzetleri deneyimlemek için harika fırsatlar bulabilirsiniz.

Belem bölgesi: Belem, Lizbon'un tarih ve kültür açısından zengin bir bölgesi. Burada ziyaret edilecek yerler arasında Belem Kulesi, Jeronimos Manastırı ve Belem Kulesi bulunuyor. Bu bölgeler, Lizbon'un denizcilik tarihine ve keşiflere olan katkılarını anlamak için mükemmel yerler olarak öne çıkıyor.