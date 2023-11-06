Malatya'da sonbahar renkleri hakim oldu

Yaz aylarında yeşilliğiyle dikkati çeken Malatya, sonbaharın renklerine büründü.

Malatya'da sonbahar renkleri hakim oldu - 1

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya, sonbahar renklerine büründü.

N-LIFE HABERLERİ

Malatya'da sonbahar renkleri hakim oldu - 2

Yaz aylarında yeşilliğiyle dikkati çeken kent, sonbaharın renklerini yansıtmaya başladı.

Malatya'da sonbahar renkleri hakim oldu - 3

Özellikle Yeşilyurt ilçesinin Banazı, Yakınca, Tecde ve Şentepe mahallelerinde kayısı ve çeşitli ağaçlarının sonbaharda sararmasıyla güzel görüntüler ortaya çıktı.

Malatya'da sonbahar renkleri hakim oldu - 4

İlçe sonbaharın güzelliğini ziyaretçilerin gözlerinin önüne seriyor.

Malatya'da sonbahar renkleri hakim oldu - 5

Turgut Özal Tabiat ve Hürriyet Parkı'nda da sonbaharla güzel görüntüler ortaya çıkarken, bu noktalar vatandaşların sonbahar fotoğrafı çekmek için uğrak yerleri oluyor.

Malatya'da sonbahar renkleri hakim oldu - 6
Malatya'da sonbahar renkleri hakim oldu - 7
Malatya'da sonbahar renkleri hakim oldu - 8
Malatya'da sonbahar renkleri hakim oldu - 9
Malatya'da sonbahar renkleri hakim oldu - 10
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