Mavi turun adresi Göcek yabancı turistlerle hareketlendi

"Sadece bölgedeki değil diğer destinasyonlardan da bölgeye gelen tekneler oluyor. Hemen hemen boş tekne bulmak zor. İptal olan turlar olursa boş tekne bulabilirsiniz" diyen Eskici, "Magazin, siyasi ve iş dünyasında bilinen isimler de tatil için Göcek'e geliyor. Burada izole bir tatil imkanı buluyorlar. Çoğunun geldiğinden hiç kimsenin de haberi olmuyor. Bu da onların hoşuna gidiyor ve bölgeye sık sık geliyorlar" şeklinde konuştu.