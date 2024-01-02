Munzur Vadisi'nde keşfedilen bitki türü literatüre kazandırıldı

Bitkinin bilimsel ismini, yoğun çiçek yapısına sahip oluşundan dolayı "Campanula quercetorum subsp. densiflora", Türkçe ismini ise yayılış gösterdiği bölge olan Ovacık'tan esinlenerek "Ovacık çanı" olarak belirlendiklerini aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu bitki ana türden farklılık olarak baktığımızda genel olarak çiçek rengiyle, tüy yapısıyla, yoğun çiçeklerine sahip olmasıyla ana türden ayrılmaktadır. Oldukça dar bir yayılışa sahip bir bitkimizdir. Çan çiçekleri dünyada yaklaşık 420 türe sahip, ülkemiz bu anlamda oldukça önemli bir noktada. Çünkü ülkemizde şu anda bu bitkiyle 133 çan çiçeği tespit edilmiş durumda. Bunlardan 70'i sadece ülkemizin doğasında bulunan endemik türler."