Munzur Vadisi'nde keşfedilen bitki türü literatüre kazandırıldı
Tunceli'deki Munzur Vadisi'nde keşfedilen bitki türü, bilim dünyasına kazandırıldı.
Tunceli'deki Munzur Vadisi'nde keşfedilen bitki türü, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Yıldırım, Doç. Dr. Ademi Fahri Pirhan ve doktora öğrencisi Tuğkan Özdöl'ün yaptığı çalışmalarla bilim dünyasına kazandırıldı.
Prof. Dr. Yıldırım, bitkiyi, TÜBİTAK tarafından desteklenen "Türkiye Çan Çiçeklerinin Revizyonu Projesi" kapsamında Munzur Vadisi yakınlarında bulduklarını ifade etti.