Orta Çağ mimarisinin yaşatıldığı kent: Prag

Tekne turlarının yapıldığı Vltava Nehri üzerine kurulu Prag, Orta Avrupa ülkesi Çekya'nın en büyük ve kalabalık şehri olmasının yanı sıra 2. Dünya Savaşı'nı çok az hasarla atlatan tarihi yapıları sayesinde turizm merkezi olarak da öne çıkıyor.