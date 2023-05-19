Orta Çağ mimarisinin yaşatıldığı kent: Prag

Çekya'nın "Yüz Kuleli Şehir" olarak bilinen başkenti Prag, Orta Çağ esintileri taşıyan mimarisi, köprüleri, kaleleri ve katedralleriyle tatilini tarihle iç içe geçirmek isteyenlerin ilk duraklarından biri oluyor.

Orta Çağ mimarisinin yaşatıldığı kent: Prag - 1

Çekya'nın başkenti Prag,  "Yüz Kuleli Şehir" olarak biliniyor.

N-LIFE HABERLERİ

Orta Çağ mimarisinin yaşatıldığı kent: Prag - 2

Orta Çağ esintileri taşıyan mimarisi, köprüleri, kaleleri ve katedralleriyle tatilini tarihle iç içe geçirmek isteyenlerin ilk duraklarından biri oluyor.

Orta Çağ mimarisinin yaşatıldığı kent: Prag - 3

Tekne turlarının yapıldığı Vltava Nehri üzerine kurulu Prag, Orta Avrupa ülkesi Çekya'nın en büyük ve kalabalık şehri olmasının yanı sıra 2. Dünya Savaşı'nı çok az hasarla atlatan tarihi yapıları sayesinde turizm merkezi olarak da öne çıkıyor.

Orta Çağ mimarisinin yaşatıldığı kent: Prag - 4

Şehrin "kalbini", UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Eski Kent Meydanı oluşturuyor.

Orta Çağ mimarisinin yaşatıldığı kent: Prag - 5

Meydanda en çok ilgiyi ise eski belediye binasının güney duvarına 1410'da kurulan Astronomik Saat Kulesi çekiyor.

Orta Çağ mimarisinin yaşatıldığı kent: Prag - 6

Saat kulesinin tepesine belirli ücret karşılığında çıkanlar, Eski Kent Meydanı'nı ve etrafındaki Tyn Kilisesi gibi yapıları kuş bakışı görme şansı buluyor.

Orta Çağ mimarisinin yaşatıldığı kent: Prag - 7
Orta Çağ mimarisinin yaşatıldığı kent: Prag - 8
Orta Çağ mimarisinin yaşatıldığı kent: Prag - 9
Orta Çağ mimarisinin yaşatıldığı kent: Prag - 10
Orta Çağ mimarisinin yaşatıldığı kent: Prag - 11
Orta Çağ mimarisinin yaşatıldığı kent: Prag - 12
Orta Çağ mimarisinin yaşatıldığı kent: Prag - 13
Orta Çağ mimarisinin yaşatıldığı kent: Prag - 14
Orta Çağ mimarisinin yaşatıldığı kent: Prag - 15
Orta Çağ mimarisinin yaşatıldığı kent: Prag - 16
Orta Çağ mimarisinin yaşatıldığı kent: Prag - 17
Orta Çağ mimarisinin yaşatıldığı kent: Prag - 18
Orta Çağ mimarisinin yaşatıldığı kent: Prag - 19

İşte, Orta Çağ mimarisinin yaşatıldığı Prag kentinden kareler...

Orta Çağ mimarisinin yaşatıldığı kent: Prag - 20
Orta Çağ mimarisinin yaşatıldığı kent: Prag - 21
Orta Çağ mimarisinin yaşatıldığı kent: Prag - 22
Orta Çağ mimarisinin yaşatıldığı kent: Prag - 23
Orta Çağ mimarisinin yaşatıldığı kent: Prag - 24
Orta Çağ mimarisinin yaşatıldığı kent: Prag - 25
Orta Çağ mimarisinin yaşatıldığı kent: Prag - 26
Orta Çağ mimarisinin yaşatıldığı kent: Prag - 27
Orta Çağ mimarisinin yaşatıldığı kent: Prag - 28
Orta Çağ mimarisinin yaşatıldığı kent: Prag - 29
Orta Çağ mimarisinin yaşatıldığı kent: Prag - 30
Orta Çağ mimarisinin yaşatıldığı kent: Prag - 31
Orta Çağ mimarisinin yaşatıldığı kent: Prag - 32
DAHA FAZLA GÖSTER