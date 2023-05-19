Orta Çağ mimarisinin yaşatıldığı kent: Prag

Çekya'nın başkenti Prag, "Yüz Kuleli Şehir" olarak biliniyor.
Orta Çağ esintileri taşıyan mimarisi, köprüleri, kaleleri ve katedralleriyle tatilini tarihle iç içe geçirmek isteyenlerin ilk duraklarından biri oluyor.
Tekne turlarının yapıldığı Vltava Nehri üzerine kurulu Prag, Orta Avrupa ülkesi Çekya'nın en büyük ve kalabalık şehri olmasının yanı sıra 2. Dünya Savaşı'nı çok az hasarla atlatan tarihi yapıları sayesinde turizm merkezi olarak da öne çıkıyor.
Şehrin "kalbini", UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Eski Kent Meydanı oluşturuyor.
Meydanda en çok ilgiyi ise eski belediye binasının güney duvarına 1410'da kurulan Astronomik Saat Kulesi çekiyor.
Saat kulesinin tepesine belirli ücret karşılığında çıkanlar, Eski Kent Meydanı'nı ve etrafındaki Tyn Kilisesi gibi yapıları kuş bakışı görme şansı buluyor.
İşte, Orta Çağ mimarisinin yaşatıldığı Prag kentinden kareler...