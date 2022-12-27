Palandöken Kayak Merkezi'nde yılbaşı tatili hazırlıkları tamamlandı

TATİLCİLERE EĞLENCE PROGRAMLARI

Palandöken'deki bir otelin genel müdürü Ali Güney, yılbaşı için dolu dolu bir organizasyon hazırladıklarını söyledi.

Suni karlama sistemi sayesinde pistlerde kar sorunu olmadığını ifade eden Güney, "Kar kalitemiz şu an çok iyi. Türkiye'de sadece suni karlama sistemi Erzurum Palandöken’de var. Bu nedenle bizim kar sorunumuz yok. Buraya gelen bütün misafirlerimiz yılbaşında kayak yapabilecek. Rusya’dan direkt seferler olacak ve yılbaşı organizasyonlarımız da ona göre yapıldı. Ciddi anlamda güzel eğlenceler var. Hem iç hem de dış pazara göre aktiviteler olacak" dedi.