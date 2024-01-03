Sarıkamış şehitlerini anmak için heykeller yapılıyor

Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşenlere ve tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Polat, şöyle konuştu:

"Valiliğimiz, kaymakamlığımız, belediyemiz tüm kurum ve kuruluşlarımızla anma programı için şu an son hazırlıkları yapıyoruz. Gelen misafirler, bu ruhu yaşasın istiyoruz. Buna göre programlar yaptık. inşallah 5 Ocak Cuma günü 'Bismillah' deyip, pazar günü inşallah anma programımız bitecek. Şehitlerimiz için öncelikle Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif okunacak. Şehitlerimiz için anma yürüyüşleri, kabri başlarında dualarımız olacak. Şehitlerimizin ailelerini, yakınlarını, bizlere emanet olan çocuklarını, eşlerini misafir edeceğiz, Gazilerimizi misafir edeceğiz. Kayak tesisinde Sarıkamış'ın soğuğunu anlatmak için kardan heykellerimiz yine olacak. Meşaleli kayağımız, meşaleli yürüyüşlerimiz olacak. Tabii bu sene bir değişiklik olsun, bir görüntü yayınlamak için bir çalışmamız var. Pazar günü de şehitlerimiz anısına yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz."