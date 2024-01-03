Sarıkamış şehitlerini anmak için heykeller yapılıyor
1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunun Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen askerler, harekatın 109'uncu yılında anılacak. Etkinlikler kapsamında yapımına başlanılan kardan heykellerde çalışmalar devam ediyor.
Sarıkamış Harekatı, 22 Aralık 1914'te başlayıp 15 Ocak 1915'te sona erdi. Allahuekber ve Soğanlı dağları ile yörede dondurucu soğuklarda Mehmetçiğin vatan için fedakarca görev yapıp şehadete yürüdüğü harekatta, dondurucu soğuklar ve çatışmalar nedeniyle binlerce asker şehit oldu.
Kars'ın Sarıkamış ilçesi ve harekatın başladığı nokta Erzurum başta olmak üzere yurdun dört bir yanında harekatın 109'uncu yılında anma etkinlikleri düzenlenecek.