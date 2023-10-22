Şavşat'ta sonbahar renkleri
Artvin'in Şavşat ilçesi sonbahar renklerine büründü. Ortaya seyrine doyum olmaz manzaralar çıktı.
Artvin'in Şavşat ilçesi sonbahar renklerine büründü.
Artvin'in Şavşat ilçesi sonbahar renklerine büründü.
Yazın, yeşilliğiyle dikkati çeken ilçe, sarıçam ormanlarının yanı sıra çeşitli ağaç türleriyle sonbaharın renklerini yansıtmaya başladı.
Küçük bir yerleşim olan Şavşat, 2015 yılında Cittaslow kapsamına alındı ve Türkiye'nin sakin şehirleri arasında yer aldı.
İşte Şavşat'tan sonbahar manzaraları...