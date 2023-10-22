Şavşat'ta sonbahar renkleri

Artvin'in Şavşat ilçesi sonbahar renklerine büründü. Ortaya seyrine doyum olmaz manzaralar çıktı.

Şavşat'ta sonbahar renkleri - 1

Artvin'in Şavşat ilçesi sonbahar renklerine büründü.

N-LIFE HABERLERİ

Şavşat'ta sonbahar renkleri - 2

Yazın, yeşilliğiyle dikkati çeken ilçe, sarıçam ormanlarının yanı sıra çeşitli ağaç türleriyle sonbaharın renklerini yansıtmaya başladı.

Şavşat'ta sonbahar renkleri - 3

Küçük bir yerleşim olan Şavşat, 2015 yılında Cittaslow kapsamına alındı ve Türkiye'nin sakin şehirleri arasında yer aldı.

Şavşat'ta sonbahar renkleri - 4

İşte Şavşat'tan sonbahar manzaraları...

Şavşat'ta sonbahar renkleri - 5
Şavşat'ta sonbahar renkleri - 6
Şavşat'ta sonbahar renkleri - 7
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