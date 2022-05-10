Siverek'teki anemon bahçesi görenleri hayran bırakıyor

Haberler - ntv.com.tr | 10.05.2022 - 10:45

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan doğal çiçek bahçesi, görenleri kendine hayran bırakıyor. Diyarbakır-Siverek karayolundan geçenler, doğaya renk katan anemon (dağ lalesi) tarlalarını görünce araçlarından inerek hatıra fotoğraf çektiriyor. (Fotoğraflar: Nizamettin Kaplan)

Siverek'teki anemon bahçesi görenleri hayran bırakıyor - 1

’nın Siverek ilçesinde bulunan doğal çiçek bahçesi, görenleri kendine hayran bırakıyor. Diyarbakır-Siverek karayolundan geçenler, doğaya renk katan çiçekleri görünce araçlarından inerek hatıra fotoğraf çektiriyor

Siverek'teki anemon bahçesi görenleri hayran bırakıyor - 2

Görüntüsü gelincik bahçesine benziyor. Ancak yaklaşınca sizi anemon çiçeklerinin karşılığını anlıyorsunuz.

Siverek'teki anemon bahçesi görenleri hayran bırakıyor - 3

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki bu doğal çiçek bahçesi, her gün yüzlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor.

Siverek'teki anemon bahçesi görenleri hayran bırakıyor - 4

Bin 952 rakımlı Karacadağ’ın eteklerindeki bu doğal bahçe, görenleri adeta kendine hayran bırakıyor.

Siverek'teki anemon bahçesi görenleri hayran bırakıyor - 5

Anemon bahçesine, Güneydoğu’ya kültür turuna giden turistlerin yanı sıra Diyarbakır ve Şanlıurfa’da yaşayanlar da yoğun ilgi gösteriyor.

Siverek'teki anemon bahçesi görenleri hayran bırakıyor - 6

Bahçeyi gezenler, fotoğraf çekerek o anları ölümsüzleştiriyor.

Siverek'teki anemon bahçesi görenleri hayran bırakıyor - 7
Siverek'teki anemon bahçesi görenleri hayran bırakıyor - 8
Siverek'teki anemon bahçesi görenleri hayran bırakıyor - 9
Siverek'teki anemon bahçesi görenleri hayran bırakıyor - 10
Siverek'teki anemon bahçesi görenleri hayran bırakıyor - 11
Siverek'teki anemon bahçesi görenleri hayran bırakıyor - 12
Siverek'teki anemon bahçesi görenleri hayran bırakıyor - 13

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