Siverek'teki anemon bahçesi görenleri hayran bırakıyor

Haberler - ntv.com.tr | 10.05.2022 - 10:45
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan doğal çiçek bahçesi, görenleri kendine hayran bırakıyor. Diyarbakır-Siverek karayolundan geçenler, doğaya renk katan çiçekleri görünce araçlarından inerek hatıra fotoğraf çektiriyor
Görüntüsü gelincik bahçesine benziyor. Ancak yaklaşınca sizi anemon çiçeklerinin karşılığını anlıyorsunuz.
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki bu doğal çiçek bahçesi, her gün yüzlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor.
Bin 952 rakımlı Karacadağ’ın eteklerindeki bu doğal bahçe, görenleri adeta kendine hayran bırakıyor.
Anemon bahçesine, Güneydoğu’ya kültür turuna giden turistlerin yanı sıra Diyarbakır ve Şanlıurfa’da yaşayanlar da yoğun ilgi gösteriyor.
Bahçeyi gezenler, fotoğraf çekerek o anları ölümsüzleştiriyor.