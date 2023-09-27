Sonbaharda tatile çıkmanın avantajları

Sonbahar, tatil yerlerinde genellikle düşük sezon olarak kabul edilir. Bu nedenle konaklama, uçak biletleri ve aktiviteler genellikle daha uygun fiyatlı olabilir. Bu, tatilin maliyetini düşürmenize yardımcı olur.

Sonbahar, yaz tatil sezonunun sonu olduğu için tatil bölgelerinde daha az kalabalık olma ihtimali var. Bu da size daha sakin ve huzurlu bir tatil deneyimi sunar.