Tarihi İpek Yolu'nun Kemaliye'deki kalıntıları turistlerin ilgisini çekiyor

Haberler - Anadolu Ajansı | 25.06.2022 - 14:14 - Son Güncelleme : 25.06.2022 - 14:24
Asya'yı Avrupa'ya bağlayan ticaret yolu olarak bilinen ve tarih kitaplarında sıkça bahsedilen İpek Yolu'nun kalıntılarını merak eden turistler, tur firmalarıyla ilçeyi ziyaret ediyor.
Turistler, taşlarla örülü kalıntıların olduğu doğal güzelliğe sahip yaklaşık 9 kilometrelik güzergahta rehberler eşliğinde 3 saatlik yürüyüş yapıyor.
Valilik koordinesinde Kemaliye Kaymakamlığınca yürütülen ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının (KUDAKA) destekleriyle önceki yıl hazırlanan 1,3 milyon lira değerindeki "İpek Yolu Projesi" ile de tarihi yolun kalıntıları restore edilecek.
Kemaliye Kaymakamı Emre Yeşilbaş, ticaret yolu olarak kullanılan tarihi İpek Yolu güzergahının daha sonra kültür ve medeniyetlerin farklı coğrafyaya taşınmasına vesile olduğunu söyledi.
İpek Yolu'nun ilk kalıntılarının ellerinde bulunduğuna işaret eden Yeşilbaş, civardaki taşları toplayıp kaldırımlar haline getirerek Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıkları Bölge Müdürlüğü Kurulu'nun da onayını alarak inşa çalışmalarına başlayacaklarını anlattı.
Tarihte önemli yer edinen birçok ismin bu güzergahı kullandığını dile getiren Yeşilbaş, "Bu İpek Yol'undan Mevlana'nın geçtiğini biliyoruz. Yine aynı şekilde tarih kitaplarında buradan bahsedildiğini ve Kazımkarabekir'in de buradan geçtiğini biliyoruz. 'İpek Yolu nasıl bir şey?' denildiği zaman Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde İpek Yolu'nu görebilecekler. Bu açıdan bizi çok heyecanlandıran ve yapmayı çok istediğimiz bir iş" diye konuştu.
İpek Yolu'nun tarihten gelen bir bilinirliliğinin olduğunu ve bunun da insanların dikkatini çektiğini aktaran Yeşilbaş, konuyu merak eden ve araştırmak isteyenlerin olduğunu, şu an bile gelenlerin kalıntılar üzerinde yürüdüğünü belirtti.
Kalıntıların bulunduğu güzergahta rehberlik yapan Kemaliye Doğa Sporları Kulübü Başkanı Dilşat Özpan ise İpek Yolu'nun geçtiği bölgelerin doğa harikası olduğunu ifade etti.