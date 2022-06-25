Tarihi İpek Yolu'nun Kemaliye'deki kalıntıları turistlerin ilgisini çekiyor

İpek Yolu'nun tarihten gelen bir bilinirliliğinin olduğunu ve bunun da insanların dikkatini çektiğini aktaran Yeşilbaş, konuyu merak eden ve araştırmak isteyenlerin olduğunu, şu an bile gelenlerin kalıntılar üzerinde yürüdüğünü belirtti.

Kalıntıların bulunduğu güzergahta rehberlik yapan Kemaliye Doğa Sporları Kulübü Başkanı Dilşat Özpan ise İpek Yolu'nun geçtiği bölgelerin doğa harikası olduğunu ifade etti.