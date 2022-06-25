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Tarihi İpek Yolu'nun Kemaliye'deki kalıntıları turistlerin ilgisini çekiyor

Haberler - Anadolu Ajansı | 25.06.2022 - 14:14 - Son Güncelleme : 25.06.2022 - 14:24

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde bulunan tarihi İpek Yolu'nun kalıntıları, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri oluyor.

Tarihi İpek Yolu'nun Kemaliye'deki kalıntıları turistlerin ilgisini çekiyor - 1

Asya'yı Avrupa'ya bağlayan ticaret yolu olarak bilinen ve tarih kitaplarında sıkça bahsedilen İpek Yolu'nun kalıntılarını merak eden turistler, tur firmalarıyla ilçeyi ziyaret ediyor.

Tarihi İpek Yolu'nun Kemaliye'deki kalıntıları turistlerin ilgisini çekiyor - 2

3 SAATLİK YÜRÜYÜŞ

Turistler, taşlarla örülü kalıntıların olduğu doğal güzelliğe sahip yaklaşık 9 kilometrelik güzergahta rehberler eşliğinde 3 saatlik yürüyüş yapıyor.

Tarihi İpek Yolu'nun Kemaliye'deki kalıntıları turistlerin ilgisini çekiyor - 3

1,3 MİLYON LİRA DEĞERİNDEKİ İPEK YOLU PROJESİ

Valilik koordinesinde Kemaliye Kaymakamlığınca yürütülen ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının (KUDAKA) destekleriyle önceki yıl hazırlanan 1,3 milyon lira değerindeki "İpek Yolu Projesi" ile de tarihi yolun kalıntıları restore edilecek.

Tarihi İpek Yolu'nun Kemaliye'deki kalıntıları turistlerin ilgisini çekiyor - 4

Kemaliye Kaymakamı Emre Yeşilbaş, ticaret yolu olarak kullanılan tarihi İpek Yolu güzergahının daha sonra kültür ve medeniyetlerin farklı coğrafyaya taşınmasına vesile olduğunu söyledi.

Tarihi İpek Yolu'nun Kemaliye'deki kalıntıları turistlerin ilgisini çekiyor - 5

İpek Yolu'nun ilk kalıntılarının ellerinde bulunduğuna işaret eden Yeşilbaş, civardaki taşları toplayıp kaldırımlar haline getirerek Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıkları Bölge Müdürlüğü Kurulu'nun da onayını alarak inşa çalışmalarına başlayacaklarını anlattı.

Tarihi İpek Yolu'nun Kemaliye'deki kalıntıları turistlerin ilgisini çekiyor - 6

Tarihte önemli yer edinen birçok ismin bu güzergahı kullandığını dile getiren Yeşilbaş, "Bu İpek Yol'undan Mevlana'nın geçtiğini biliyoruz. Yine aynı şekilde tarih kitaplarında buradan bahsedildiğini ve Kazımkarabekir'in de buradan geçtiğini biliyoruz. 'İpek Yolu nasıl bir şey?' denildiği zaman 'ın Kemaliye ilçesinde İpek Yolu'nu görebilecekler. Bu açıdan bizi çok heyecanlandıran ve yapmayı çok istediğimiz bir iş" diye konuştu.

Tarihi İpek Yolu'nun Kemaliye'deki kalıntıları turistlerin ilgisini çekiyor - 7

İpek Yolu'nun tarihten gelen bir bilinirliliğinin olduğunu ve bunun da insanların dikkatini çektiğini aktaran Yeşilbaş, konuyu merak eden ve araştırmak isteyenlerin olduğunu, şu an bile gelenlerin kalıntılar üzerinde yürüdüğünü belirtti.

Kalıntıların bulunduğu güzergahta rehberlik yapan Kemaliye Doğa Sporları Kulübü Başkanı Dilşat Özpan ise İpek Yolu'nun geçtiği bölgelerin doğa harikası olduğunu ifade etti.

N-LIFE HABERLERİ

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