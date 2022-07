Tarihi ve turistik hazine Santa Harabeleri restorasyon çalışmalarını bekliyor

"KAYBEDİLEN HER AN SANTA'NIN YOK OLMASINA NEDEN OLUYOR"

Kamusal yapılar olan kilise, okul, çeşme ve taş döşeli yolların hazine meraklıları ve art niyetli kişiler tarafından her yıl biraz daha tahrip edildiğini söyleyen Erüz, "Koruma maalesef kağıt üstünde kalmakta, fiziki bir koruma ve kurtarma yapılmamaktadır. Tarihi Santa yerleşimlerinin koruma altında olan 7 tanesi için Santa ile aynı koruma statüsüne sahip, diğer tarihi madenci yerleşimleri olan Yağlıdere köyü Kurum (Krom, Kromni, Gorom) yerleşimleri ve Olucak Köyü İmera yerleşimi için, planlama restorasyon, koruma ve altyapı hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için 2020 yılında İl meclisinde, Gümüşhane Özel İdaresine koruma imar planlarının yapılması için gerekli bütçe sağlanmıştır. 2021 yılında Krom ve İmera Koruma İmar Planları başlatılmış ancak Santa başlatılmamıştı. Santa için acil bir ihtiyaç olan koruma imar planının 2022 yılında ivedilikle çıkarılması ve tarihi yerleşimin kurtarılması gerekmektedir. Kaybedilen her an Santa'nın biraz daha yok olmasına, bölge turizmi için önemli bir değerin elden çıkmasına neden olmaktadır” dedi.