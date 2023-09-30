"Tarihin sıfır noktası" Göbeklitepe'de insan ve hayvan heykeli bulundu

TARİH ÖNCESİ SANATIN EN ETKİLEYİCİ ÖRNEKLERİNDEN

Karahantepe’de sürdürülen kazı çalışmalarında ise dönemin gerçekçi insan heykellerinden biri gün ışığına kavuşturuldu. Gerçekçi bir yüz ifadesiyle tarih öncesi sanatın örneklerinden biri olan heykel, 2,3 metre yüksekliğinde. Heykel bir sekinin içerisinde zemine sabitlenmiş olarak bulundu.

Ölü bir insanı çağrıştıran kaburga, omurga ve omuz kemiklerinin vurgulandığı oturur vaziyetteki heykelin bulunduğu alanda duvara yerleştirilmiş bir akbaba heykeli ile zemine bırakılmış taş tabaklara da ulaşıldı.