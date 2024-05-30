Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2024 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar)

Türkiye dünyanın en seçkin turizm ve çevre ödüllerinden Mavi Bayrak’ta bu yıl da yerini korudu. İspanya ve Yunanistan'ın ardından dünyanın en çok mavi bayraklı 3'üncü ülkesi olan Türkiye'nin ödüllü plaj sayısı bu yıl 567'ye yükseldi. Ayrıca 27 marina, 18 turizm teknesi ve 9 bireysel yatta da Mavi Bayrak dalgalanacak. İşte Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) verileriyle Türkiye'nin Mavi Bayraklı plajlarının tam listesi...

Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2024 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 1

Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi, 2024 yılı Mavi Bayrak ödüllerini açıkladı. Bu yıl Türkiye’de 567 plaj, 27 marina, 18 turizm teknesi ve 9 bireysel yatta Mavi Bayrak dalgalanacak.

N-LIFE HABERLERİ

Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2024 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 2

TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SIRADA

567 plajıyla Türkiye, dünyanın en çok mavi bayraklı 3. ülkesi konumunda. Listede 639 plajla İspanya  birinci, 625 plajla Yunanistan ikinci durumda. 485 mavi bayraklı plaja sahip İtalya Türkiye'nin ardından 4. sırada yer alırken, Fransa 399 plajıyla 5. sırada bulunuyor.

Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2024 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 3

ANTALYA AÇIK ARA ÖNDE  

Bu yıl Mavi Bayraklı plaj sayıları; Antalya'da 233, Muğla'da 112, İzmir’de 64, Balıkesir’de 49, Aydın'da 38, Samsun'da 13, Çanakkale'de 13, Mersin’de 11, Kocaeli'de 9 olarak açıklandı. Bu şehirlerin ardından Tekirdağ 7, Bartın 3, Ordu 2, Bursa 3, Zonguldak 2, İstanbul 4 mavi bayrak almaya hak kazandı.

Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2024 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 4

İŞTE TÜRKİYE'NİN TÜM MAVİ BAYRAKLI PLAJLARI   

İşte Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) verileriyle hazırladığı Türkiye'nin Mavi Bayraklı plajlarının tam listesi...

Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2024 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 5
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2024 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 6

ANTALYA

Ülkemizin turizm gözdesi Antalya 231 mavi bayraklı plajıyla listenin ilk sırasında yer alıyor.

İşte Antalya'nın mavi bayraklı plajları...

Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2024 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 7
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2024 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 8
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2024 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 9
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2024 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 10
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2024 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 11
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2024 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 12
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2024 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 13
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2024 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 14
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2024 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 15
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2024 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 16
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2024 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 17
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2024 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 18
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2024 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 19
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2024 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 20
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2024 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 21
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2024 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 22
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2024 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 23
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2024 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 24
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2024 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 25
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2024 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 26
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2024 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 27
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2024 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 28
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2024 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 29
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2024 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 30
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2024 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 31
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2024 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 32
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2024 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 33
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2024 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 34
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2024 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 35
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2024 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 36
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2024 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 37
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2024 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 38
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2024 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 39
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2024 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 40
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2024 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 41
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2024 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 42
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2024 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 43
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2024 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 44
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2024 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 45
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2024 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 46
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2024 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 47
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2024 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 48
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2024 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 49
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2024 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 50
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2024 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 51
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2024 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 52
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2024 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 53
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2024 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 54
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2024 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 55
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2024 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 56
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2024 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 57
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2024 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 58
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2024 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 59
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2024 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 60
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2024 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 61
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2024 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 62
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2024 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 63
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2024 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 64
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2024 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 65
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2024 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 66
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2024 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 67
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2024 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 68
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2024 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 69
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2024 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 70
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2024 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 71
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2024 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 72
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2024 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 73
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2024 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 74
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2024 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 75
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