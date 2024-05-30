Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2024 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar)

ANTALYA AÇIK ARA ÖNDE

Bu yıl Mavi Bayraklı plaj sayıları; Antalya'da 233, Muğla'da 112, İzmir’de 64, Balıkesir’de 49, Aydın'da 38, Samsun'da 13, Çanakkale'de 13, Mersin’de 11, Kocaeli'de 9 olarak açıklandı. Bu şehirlerin ardından Tekirdağ 7, Bartın 3, Ordu 2, Bursa 3, Zonguldak 2, İstanbul 4 mavi bayrak almaya hak kazandı.