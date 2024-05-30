Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2024 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar)
Türkiye dünyanın en seçkin turizm ve çevre ödüllerinden Mavi Bayrak’ta bu yıl da yerini korudu. İspanya ve Yunanistan'ın ardından dünyanın en çok mavi bayraklı 3'üncü ülkesi olan Türkiye'nin ödüllü plaj sayısı bu yıl 567'ye yükseldi. Ayrıca 27 marina, 18 turizm teknesi ve 9 bireysel yatta da Mavi Bayrak dalgalanacak. İşte Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) verileriyle Türkiye'nin Mavi Bayraklı plajlarının tam listesi...
Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi, 2024 yılı Mavi Bayrak ödüllerini açıkladı. Bu yıl Türkiye’de 567 plaj, 27 marina, 18 turizm teknesi ve 9 bireysel yatta Mavi Bayrak dalgalanacak.