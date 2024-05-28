Gece müzeciliğinin başladığı Pamukkale'de 3 milyon ziyaretçi hedefi

Beyaz travertenleri ve içindeki Hierapolis Antik Kenti ile misafirlerine eşsiz bir deneyim sunan Denizli'deki Pamukkale, gece müzeciliği ile gece de turistlerin uğrak noktası haline geldi.

Travertenler bölgesi ve antik kent içindeki yürüyüş yolları, antik tiyatro ve Cehennem Kapısı yapılan ışıklandırma çalışmasıyla farkı bir görünüme sahip oldu.