Koşapınar köyü Açık Hava Müzesi ziyaretçilerini geçmişe götürüyor

Taş ve nostaljik evlerde yerli ve yabancı turistlerin konaklandığını dile getiren Karaman, "Köy lokantamız var, yemek ve kahvaltı işlerini yapıyoruz. Yerli ve yabancı turistlerin konaklamasını da yapıyoruz. Eski bir binamız vardı orada eski tarım aletlerini sergiliyoruz, ve gelen turistler de çok beğeniyor. Yaptığımız araştırmalarda da Doğu Anadolu'daki tek tarım müzesiyiz." dedi.