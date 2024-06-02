Koşapınar köyü Açık Hava Müzesi ziyaretçilerini geçmişe götürüyor
Kars'ın Selim ilçesinin Koşapınar köyünde hizmet veren Açık Hava Müzesi'nde ziyaretçiler, 150-200 yıllık tarım aletlerini görebiliyor.
Kafkas Üniversitesinden projeye bilimsel destek sağlayan öğretim görevlisi Murat Kılıçbey ve Koşapınar köyü sakinleri, yörede nostaljik bir yolculuk imkanı sunan Doğu Ekspresi ile ivme kazanan turizme alternatif olarak hem köy hayatı ile kültürünü tanıtmak hem de turist sayısını artırarak ekonomiye katkı sunmak için "Çiftlik Turizmi" projesini hayata geçirdi.