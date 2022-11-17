Tokat'ın Dumanlı Yaylası'ndan renkli sonbahar manzaraları

Baharın gelmesiyle sürüleriyle Dumanlı Yaylası'na giderek konaklayan göçerler ile Çevreli beldesine bağlı Sarıgöl, Bedrenlik ve Çayırharman mezralarında yaşayan sürü sahipleri, hayvanlarını sonbahar gelmesine rağmen yeşilin hakim olduğu meralarda besliyor.