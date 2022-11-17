Tokat'ın Dumanlı Yaylası'ndan renkli sonbahar manzaraları

Tokat'ın Almus ilçesindeki 2 bin rakımlı Dumanlı Yaylası'nda sonbaharın son dönemlerinde ilkbahar havasının yaşanması nedeniyle küçükbaşların otlatılmasına devam ediliyor.
Baharın gelmesiyle sürüleriyle Dumanlı Yaylası'na giderek konaklayan göçerler ile Çevreli beldesine bağlı Sarıgöl, Bedrenlik ve Çayırharman mezralarında yaşayan sürü sahipleri, hayvanlarını sonbahar gelmesine rağmen yeşilin hakim olduğu meralarda besliyor.
Yaprakları sarının tonlarına bürünen kayın, meşe, ıhlamur ve meyve ağaçları ile yeşil çimenlerin bütünleştiği yaylalar ve otlayan hayvanlar, güzel görüntü oluşturdu.
İşte Dumanlı Yaylası'ndan renkli sonbahar manzaraları...