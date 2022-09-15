Türkiye'de yapılması gereken 25 şey
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15.09.2022 - 10:59
Türkiye'de yaşıyorsanız veya Türkiye'yi geziyorsanız, gittiğiniz bölgelere göre mutlaka yapmanız gereken, yapmadan dönmemeniz gerekenler vardır. İşte Türkiye'nin dört bir yanında mutlaka yapmanız gereken 25 şey...
KIŞ AYLARINDA ÇILDIR GÖLÜ'NDE BALIK TUTMAK
NEMRUT'TA GÜN BATIMI YAPMAK
MARDİN SOKAKLARINI GEZMEK
PAMUKKALE'DE ANTİK HAVUZDA YÜZMEK
FETHİYE'DE BABADAĞ'DAN YAMAÇ PARAŞÜTÜ
KONYA'DA MEVLANA ZİYARETİ
KASTAMONU'DA VALLA KANYONU'NU GEÇMEK
AĞRI DAĞI'NIN ZİRVESİNE ÇIKMAK
İZMİR SELÇUK'TA PARAŞÜT ATLAYIŞI
DOĞU EKSPRESİ İLE ANKARA'DAN KARS'A YOLCULUK
İSTANBUL'DA EMİNÖNÜ-ANADOLU KAVAĞI VAPURUNA BİNMEK
1981'DE DOĞAL KORUMA ALANI İLAN EDİLEN HASANKEYF'İ GÖRMEK
ŞANLIURFA'DA SIRA GECELERİNE KATILMAK
ESKİŞEHİR'İN YENİ YÜZÜNÜ KEŞFETMEK