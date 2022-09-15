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Türkiye'de yapılması gereken 25 şey

Haberler | 15.09.2022 - 10:59

Türkiye'de yaşıyorsanız veya Türkiye'yi geziyorsanız, gittiğiniz bölgelere göre mutlaka yapmanız gereken, yapmadan dönmemeniz gerekenler vardır. İşte Türkiye'nin dört bir yanında mutlaka yapmanız gereken 25 şey...

Türkiye'de yapılması gereken 25 şey - 1

KIŞ AYLARINDA ÇILDIR GÖLÜ'NDE BALIK TUTMAK

Türkiye'de yapılması gereken 25 şey - 2
Türkiye'de yapılması gereken 25 şey - 3

TRANS KAÇKAR YÜRÜYÜŞÜ

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Türkiye'de yapılması gereken 25 şey - 5

NEMRUT'TA GÜN BATIMI YAPMAK

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Türkiye'de yapılması gereken 25 şey - 7

MARDİN SOKAKLARINI GEZMEK

Türkiye'de yapılması gereken 25 şey - 8

PAMUKKALE'DE ANTİK HAVUZDA YÜZMEK

Türkiye'de yapılması gereken 25 şey - 9

ÇORUH NEHRİ'NDE RAFTİNG

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Türkiye'de yapılması gereken 25 şey - 11

LİKYA YOLU YÜRÜYÜŞÜ

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Türkiye'de yapılması gereken 25 şey - 13

FETHİYE'DE BABADAĞ'DAN YAMAÇ PARAŞÜTÜ

Türkiye'de yapılması gereken 25 şey - 14
Türkiye'de yapılması gereken 25 şey - 15

EFES ANTİK KENTİ

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Türkiye'de yapılması gereken 25 şey - 17

KONYA'DA MEVLANA ZİYARETİ

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Türkiye'de yapılması gereken 25 şey - 19

VAN GÖLÜ'NDE YÜZMEK

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Türkiye'de yapılması gereken 25 şey - 21

KAPADOKYA'DA BALON TURU

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Türkiye'de yapılması gereken 25 şey - 23

KASTAMONU'DA VALLA KANYONU'NU GEÇMEK

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Türkiye'de yapılması gereken 25 şey - 25

AĞRI DAĞI'NIN ZİRVESİNE ÇIKMAK

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Türkiye'de yapılması gereken 25 şey - 27

EGE'DE MAVİ YOLCULUK

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Türkiye'de yapılması gereken 25 şey - 29

İZMİR SELÇUK'TA PARAŞÜT ATLAYIŞI

Türkiye'de yapılması gereken 25 şey - 30

DOĞU EKSPRESİ İLE ANKARA'DAN KARS'A YOLCULUK

Türkiye'de yapılması gereken 25 şey - 31

VAN'DA KAHVALTI

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Türkiye'de yapılması gereken 25 şey - 33

İSTANBUL'DA EMİNÖNÜ-ANADOLU KAVAĞI VAPURUNA BİNMEK

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Türkiye'de yapılması gereken 25 şey - 35

1981'DE DOĞAL KORUMA ALANI İLAN EDİLEN HASANKEYF'İ GÖRMEK

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Türkiye'de yapılması gereken 25 şey - 37

BOZCAADA GEZİSİ

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Türkiye'de yapılması gereken 25 şey - 39

ÇEŞME'DE SÖRF YAPMAK

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Türkiye'de yapılması gereken 25 şey - 41

KAŞ'TA DALIŞ YAPMAK

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Türkiye'de yapılması gereken 25 şey - 43

ŞANLIURFA'DA SIRA GECELERİNE KATILMAK

Türkiye'de yapılması gereken 25 şey - 44

ESKİŞEHİR'İN YENİ YÜZÜNÜ KEŞFETMEK

Türkiye'de yapılması gereken 25 şey - 45

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