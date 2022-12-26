Türkiye'nin en iyi kayak merkezleri

Uludağ Kayak Merkezi / Bursa

Sömestr ve kayak tatili denilince ilk akla gelen adres olan Uludağ, 2.543 m yüksekliği ile Batı Anadolu'nun en büyük dağı.

Uludağ Kayak Merkezi, Alp ve Kuzey disiplini ile “Tur Kayağı” ve“Helikopterli Kayak” uygulamaları bakımından uygun coğrafya şartlarına sahiptir. Kayak dışında snowboard, bigfoot, buzpateni ve kar motosikleti aktiviteleri de yapılıyor.

Uludağ kayak merkezinde, yeni başlayan kayakçılardan, profesyonellere kadar her seviyeye hitap eden 24 adet pist bulunuyor.

KIŞ TURİZMİNİN VAZGEÇİLMEZİ: ULUDAĞ