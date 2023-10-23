Türkiye'nin lezzet durakları

Türkiye'nin hemen hemen her ili zengin mutfak kültürüne sahip. Ama bazıları var ki, meşhur lezzetlerini yerinde denemeyi şart kılıyor. İşte damak tadına düşkün olanlar için Türkiye'nin öne çıkan bazı lezzet durakları...

Türkiye'nin lezzet durakları - 1

Hatay

Çeşitliliğiyle ünlü Hatay mutfağında kullanılan baharatlar, yemeklere karakteristik tat ve aroma katar. İsot, kimyon, kekik, sumak, pul biber, ve diğer türlü baharatlar bu mutfakta sıkça kullanılanlardır. Akdeniz mutfağının genel bir özelliği olarak, zeytinyağı Hatay mutfağında da sıklıkla kullanılır. Yemeklerde zeytinyağı kullanımı oldukça yaygındır ve yemeklere farklı bir lezzet katar. Hatay mutfağının ünlü yemekleri arasında humus, muhammara, künefe, içli köfte, biber dolması, melemen, kısır, zeytinyağlılar, kuzu tandır ve daha birçok lezzetli yemek bulunur. Hatay'ın yöresel tatlıları da oldukça ünlü. Künefe, şam tatlısı, baklava gibi tatlılar, Hatay mutfağının tatlı yelpazesinde öne çıkar.

N-LIFE HABERLERİ

Türkiye'nin lezzet durakları - 2

Trabzon

  1. Trabzon mutfağında hamsi, istavrit, mezgit, levrek gibi balıklar çeşitli yemeklerde sıklıkla kullanılıyor. Trabzon mutfağında mısır unu vazgeçilmez. Mısır unundan yapılan "mısır ekmeği" mutlaka yerinde tadılmalı. Şehirde ayrıca mısır unuyla yapılan pek çok yöresel tatlı ve yemek bulunuyor. Lahana, Trabzon'da çeşitli yemeklerde ve dolmalarda sıklıkla kullanılıyor. Lahana sarması, lahana dolması gibi lezzetler bölgenin öne çıkan yemeklerinden. Trabzon mutfağının vazgeçilmez balığı hamsiden hamsi tava, hamsi pilavı, hamsili ekmek gibi çeşitli yemekler yapılıyor. Trabzon mutfağının meşhur tatlıları arasında karalahana tatlısı, hamsiköy tatlısı, muhallebi geliyor. 

Türkiye'nin lezzet durakları - 3

Kastamonu

Yapılan derleme çalışmalarında Kastamonu’da 812 çeşit yemek tespit edildi ve bu yemeklerden yaklaşık olarak 500 tanesinin Anadolu’nun diğer yörelerinde bilinmediği ortaya çıktı. Kastamonu deyince akla ilk gelenler kuyu kebabı, çekme helva, simit tiridi ve tabii pastırma oluyor. Sadece topraklarında yetişen siyez bulguru, Üryani eriği, Taşköprü sarımsağı, Kanlıca mantarı gibi ürünler bile Kastamonu’yu yemek için seyahat edilecek bir rota haline getiriyor.

Türkiye'nin lezzet durakları - 4

İzmir

Ege mutfağının etkilerini taşıyan İzmir, zeytinyağlı yemekleri, deniz ürünleri ve kumru gibi lezzetli sokak yiyecekleriyle tanınıyor. İzmir denilince akla ilk gelen lezzetlerden biri olan boyoz, kahvaltıların vazgeçilmezi olarak öne çıkıyor.  Ayrıca İzmir tulumunun ana vatanı Bergama ilçesi olsa da İzmir şehir merkezinde de birçok yerde bulunabiliyor. 

İstanbul usulü kokoreçten farklı olarak içinde domates ve biber bulunmayan ve son derece sade olan İzmir usulü kokoreç de şehrin ünlü sokak lezzetlerinden. El lezzetine güvenen İzmirli kokoreç ustaları kokoreci başka bir şeyle lezzetlendirmeye gerek duymadan sadece baharat ekleyerek servis ediyor. 

Türkiye'nin lezzet durakları - 5

Gaziantep

Dünya mutfaklarında da önemli bir yere sahip olan Gaziantep'in 291 çeşit yemeği var. Bu yemeklere tatlı ve kebaplar eklendiğinde ise yemek sayısı 500'e yaklaşıyor. Şehir, özellikle kebap yapımının en yaygın olduğu mutfaklardan biri olsa da şerbetli ve fıstıklı tatlılarıyla da ünlü. Antep fıstığı, Antep baklavası ve katmer gibi tatlılar mutlaka yerinde tadılmalı.

Türkiye'nin lezzet durakları - 6

Adana

Şehir, Adana kebap, çiğ köfte ve şırdan gibi et ürünleriyle ünlü. Ancak analı kızlı, yüksük, kamhi çorbaları da yerinde tadılması gereken lezzetlerden.

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