Türkiye'nin lezzet durakları
Türkiye'nin hemen hemen her ili zengin mutfak kültürüne sahip. Ama bazıları var ki, meşhur lezzetlerini yerinde denemeyi şart kılıyor. İşte damak tadına düşkün olanlar için Türkiye'nin öne çıkan bazı lezzet durakları...
Hatay
Çeşitliliğiyle ünlü Hatay mutfağında kullanılan baharatlar, yemeklere karakteristik tat ve aroma katar. İsot, kimyon, kekik, sumak, pul biber, ve diğer türlü baharatlar bu mutfakta sıkça kullanılanlardır. Akdeniz mutfağının genel bir özelliği olarak, zeytinyağı Hatay mutfağında da sıklıkla kullanılır. Yemeklerde zeytinyağı kullanımı oldukça yaygındır ve yemeklere farklı bir lezzet katar. Hatay mutfağının ünlü yemekleri arasında humus, muhammara, künefe, içli köfte, biber dolması, melemen, kısır, zeytinyağlılar, kuzu tandır ve daha birçok lezzetli yemek bulunur. Hatay'ın yöresel tatlıları da oldukça ünlü. Künefe, şam tatlısı, baklava gibi tatlılar, Hatay mutfağının tatlı yelpazesinde öne çıkar.