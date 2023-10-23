Türkiye'nin lezzet durakları

İzmir

Ege mutfağının etkilerini taşıyan İzmir, zeytinyağlı yemekleri, deniz ürünleri ve kumru gibi lezzetli sokak yiyecekleriyle tanınıyor. İzmir denilince akla ilk gelen lezzetlerden biri olan boyoz, kahvaltıların vazgeçilmezi olarak öne çıkıyor. Ayrıca İzmir tulumunun ana vatanı Bergama ilçesi olsa da İzmir şehir merkezinde de birçok yerde bulunabiliyor.

İstanbul usulü kokoreçten farklı olarak içinde domates ve biber bulunmayan ve son derece sade olan İzmir usulü kokoreç de şehrin ünlü sokak lezzetlerinden. El lezzetine güvenen İzmirli kokoreç ustaları kokoreci başka bir şeyle lezzetlendirmeye gerek duymadan sadece baharat ekleyerek servis ediyor.