Türkiye'nin yeni turistik treni Karaelmas Ekspresi tanıtım turunu tamamladı

"EŞSİZ BİR DENEYİM"

Yolculuğa ilişkin deneyimlerini ve gözlemlerini AA muhabiriyle paylaşan yolcu Önderhan Gültekin, seyahati "eşsiz bir deneyim" şeklinde tanımladı.

Tren güzergahının çok farklı güzellikler sunduğunu ifade eden Gültekin, "Karayollarıyla gidemediğimiz göremediğimiz bir çok şeyi görme fırsatı yakaladık. Bizim için güzel bir deneyim oldu. Unutulmaz anılar biriktirdik." dedi.

Gültekin, programda ve gidiş ve dönüş yönünde durulacak şehirlerde yapılacak bazı değişikliklerle programın düzenlenebileceğini belirtti.