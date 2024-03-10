Türkiye'nin yeni turistik treni Karaelmas Ekspresi tanıtım turunu tamamladı
Doğu Ekspresi'nin ardından, Türkiye'nin yeni turistik treni olan Karaelmas Ekspresi, cuma günü başladığı tanıtım turunu dün akşam tamamladı. Ankara'dan yola çıkıp Zonguldak'a uzanan turda yolcular, Batı Karadeniz'in doğal, tarihi ve kültürel mirasını görme fırsatı yakalıyor.
Türkiye'nin yeni turistik treni Karaelmas Ekspresi, 12 Nisan'da başlayacak Batı Karadeniz Turistik Tren Turu seferleri öncesinde, 8 Mart Cuma günü Ankara'dan çıktığı tanıtım turunu tamamladı.