Ürdün'de ilginç 'meditasyon mağarası'

Ürdünlü akademisyen Seffah es-Subuh, ülkenin kuzeyindeki Aclun vilayeti kırsalında içini doğal taş ve tarihi eserlerle donattığı "meditasyon mağarasında" ziyaretçilerini ağırlıyor.

Kendisine dış dünyaya paralel bir iç dünya oluşturmak isteyen ve bunun için memleketi Aclun'daki bu küçük mağarayı seçen Subuh, 2013'ten bu yana Aclun kırsalında yaşıyor.

Arap Dili ve Edebiyatı alanında akademisyen kimliğine sahip 47 yaşındaki Subuh, acı ve sorunlarla dolu bir dünyadan uzaklaşmak için sıra dışı bir yol seçerek iç ve dış dekorasyonunda motifli doğal taşlar kullandığı bir mağara inşa ettiğini söyledi.