Uyku turizmi: Uyumak için tatile gidiyorlar

UYKU PROBLEMİ YAŞAYANLAR TERCİH EDİYOR

CNN’in haberine göre pandemiden bu yana uyku problemi yaşayanları düşünen bir tatil türü ortaya çıktı. "Dinlenmeyi teşvik etmek" için tasarlanan bu tatil şekli, yenilikçi ses yalıtımıyla donatılmış odalar ve rahatlatan bir atmosfer vadediyor.

Peki uyku neden seyahat endüstrisi için birdenbire bu kadar büyük bir odak noktası haline geldi?