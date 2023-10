Bulgogi

Soya sosunda marine edilmiş dana etinden yapılan Bulgogi, gören ve tadanların aklına güveçte et yemeğini getiriyor. Ateşte et anlamına gelen bu yemek, başlangıçta Kore Yarımadası'nın kuzey bölgelerinden gelse de, günümüzde Güney Kore'de lüks restoranlardan yerel süper marketlere kadar her yerde hazır kitler olarak bulunabilen çok popüler bir yemek olarak öne çıkıyor.