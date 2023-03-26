Yapay zekanın hazırladığı seyahat planı viral oldu

Buna rağmen Mel nihai sonuçtan etkilendi.

Mel, AsiaOne'a "[Aracın] bir programı gün gün planlamasına gerçekten şaşırdım" dedi.

Diğer sosyal medya kullanıcıları da Mel'in şaşkınlığını paylaştı.

Bir kullanıcı "Bu gerçek olamaz, gezi programı gerçek mi?" diye yazarken, başka biri de "Ağzım bu videoyu izlerken nasıl da açık kaldı" dedi.

Üçüncü bir kişiyse şöyle yanıtladı:

"Bu aslında yapay zekanın üretebileceği en kolay şeylerden biri çünkü zaten internetten çekebileceği çok fazla tatil planı var."

Bazı kullanıcılar da kendi yolculuk programlarını belirlemek için yapay zeka araçlarını kullandığını belirtirken, sonuçlar karışıktı.