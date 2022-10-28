Yedigöller ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor

Bolu'daki Yedigöller Milli Parkı, ziyaretçilerine sonbaharın güzelliklerini sunuyor. Peki Yedigöller Milli Parkı'na nasıl gidilir?

Yedigöller ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor - 1

Kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan ve ismini barındırdığı yedi gölden alan milli parkta hazan mevsimi yaşanıyor.

Yedigöller ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor - 2

Kayın, gürgen, meşe, kızılağaç, akçaağaç, karaağaç, titrek kavak, sarı ve kara çam, köknar, fındık, ıhlamur ve dişbudak ağaçlarının sarı, kahverengi ve yeşil tonlarıyla oluşturduğu "orman denizi", ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Yedigöller ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor - 3

Günübirlik ya da çadır ve karavanda konaklamak için milli parka gelen doğaseverler, Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl'de doğanın sunduğu güzel manzarayla adeta şehir stresinden uzaklaşma fırsatı buluyor.

Yedigöller ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor - 4

Şelale ve kuş seslerinin hakim olduğu bölgede ziyaretçiler, Kapankaya seyir terasından manzarayı izleyerek, dilek çeşmesinde dilek tutarak, Ayı Kayası mesire alanını ziyaret ederek, göllerin çevresinde yürüyüş ve piknik yaparak keyifli vakit geçiriyor.

Yedigöller ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor - 5

YEDİGÖLLERE NASIL GİDİLİR?

Milli Parka Ankara–İstanbul karayolunun 152. km’sindeki Yeniçağa ve 190. km’sindeki Bolu’dan kuzeye ayrılan yollarla ulaşılır.
Kışın Bolu-Yedigöller güzergâhı (karla) kapalı olduğundan ulaşım, Yeniçağa-Mengen-Yazıcık veya Devrek-Yazıcık üzerinden yapılır.

Yedigöller ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor - 6

Milli park bünyesinde Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl olarak 7 göl vardır.

Yedigöller ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor - 7

Yedigöller Milli Parkı içerisindeki “Kapankaya Manzara Seyir Yeri”ne çıkılarak gölleri ve eşsiz peyzaj güzelliklerini görmek mümkündür. Bu güzergâh üzerinde bir de anıt ağaç bulunmaktadır. Ayrıca, milli park içindeki geyik üretme istasyonu ziyaret edilebilir.

Yedigöller ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor - 8

Parkın ziyarete en uygun zamanı nisan-kasım ayları arasıdır.

Yedigöller ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor - 9
Yedigöller ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor - 10
Yedigöller ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor - 11
Yedigöller ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor - 12
Yedigöller ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor - 13
Yedigöller ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor - 14
Yedigöller ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor - 15
Yedigöller ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor - 16
Yedigöller ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor - 17
Yedigöller ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor - 18
Yedigöller ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor - 19
Yedigöller ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor - 20
Yedigöller ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor - 21
Yedigöller ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor - 22
Yedigöller ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor - 23
Yedigöller ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor - 24
Yedigöller ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor - 25
Yedigöller ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor - 26
Yedigöller ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor - 27
Yedigöller ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor - 28
Yedigöller ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor - 29
Yedigöller ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor - 30
Yedigöller ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor - 31
Yedigöller ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor - 32
Yedigöller ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor - 33
Yedigöller ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor - 34
Yedigöller ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor - 35
Yedigöller ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor - 36
Yedigöller ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor - 37
Yedigöller ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor - 38
Yedigöller ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor - 39
Yedigöller ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor - 40
Yedigöller ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor - 41
Yedigöller ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor - 42
Yedigöller ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor - 43
Yedigöller ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor - 44
Yedigöller ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor - 45
Yedigöller ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor - 46
Yedigöller ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor - 47
Yedigöller ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor - 48
Yedigöller ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor - 49
Yedigöller ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor - 50
Yedigöller ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor - 51
Yedigöller ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor - 52
Yedigöller ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor - 53
Yedigöller ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor - 54
Yedigöller ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor - 55
Yedigöller ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor - 56
Yedigöller ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor - 57
Yedigöller ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor - 58
Yedigöller ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor - 59
Yedigöller ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor - 60
Yedigöller ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor - 61
Yedigöller ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor - 62
Yedigöller ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor - 63
Yedigöller ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor - 64
Yedigöller ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor - 65
Yedigöller ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor - 66

N-LIFE HABERLERİ

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