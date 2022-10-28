Yedigöller ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor

Kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan ve ismini barındırdığı yedi gölden alan milli parkta hazan mevsimi yaşanıyor.
Kayın, gürgen, meşe, kızılağaç, akçaağaç, karaağaç, titrek kavak, sarı ve kara çam, köknar, fındık, ıhlamur ve dişbudak ağaçlarının sarı, kahverengi ve yeşil tonlarıyla oluşturduğu "orman denizi", ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Günübirlik ya da çadır ve karavanda konaklamak için milli parka gelen doğaseverler, Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl'de doğanın sunduğu güzel manzarayla adeta şehir stresinden uzaklaşma fırsatı buluyor.
Şelale ve kuş seslerinin hakim olduğu bölgede ziyaretçiler, Kapankaya seyir terasından manzarayı izleyerek, dilek çeşmesinde dilek tutarak, Ayı Kayası mesire alanını ziyaret ederek, göllerin çevresinde yürüyüş ve piknik yaparak keyifli vakit geçiriyor.
Milli Parka Ankara–İstanbul karayolunun 152. km’sindeki Yeniçağa ve 190. km’sindeki Bolu’dan kuzeye ayrılan yollarla ulaşılır.
Kışın Bolu-Yedigöller güzergâhı (karla) kapalı olduğundan ulaşım, Yeniçağa-Mengen-Yazıcık veya Devrek-Yazıcık üzerinden yapılır.
Milli park bünyesinde Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl olarak 7 göl vardır.
Yedigöller Milli Parkı içerisindeki “Kapankaya Manzara Seyir Yeri”ne çıkılarak gölleri ve eşsiz peyzaj güzelliklerini görmek mümkündür. Bu güzergâh üzerinde bir de anıt ağaç bulunmaktadır. Ayrıca, milli park içindeki geyik üretme istasyonu ziyaret edilebilir.
Parkın ziyarete en uygun zamanı nisan-kasım ayları arasıdır.