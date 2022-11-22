 Zamanda yolculuk yaptıracak gezi rotaları | N-Life

Zamanda yolculuk yaptıracak gezi rotaları

Özellikle de tarihe meraklıysanız, sizi zamanda geriye götüren bir yeri ziyaret etmekten daha iyi bir his olamaz. Elbette, İstanbul, Roma ya da Paris gibi birçok büyük şehir zamanda yolculuk yapma hissi uyandırıyor. Ancak sizi gerçekten geçmişe taşıyan farklı destinasyonlar da var. İşte tarihin silinmemiş izleri ile size zamanda yolculuk yaptıracak 6 seyahat rotası...

Zamanda yolculuk yaptıracak gezi rotaları - 1

Tiflis, Gürcistan

Bir tarafta Görkemli Kafkas Dağları ve diğer tarafta Karadeniz ile komşu olan Gürcistan’ın başkenti Tiflis karakteristik Avrupai dokunuşlar ile Batı Asya etkisini birleştiren bir karaktere sahip. Türk hamamlarıyla lüks mağazalar yan yana yer alıyor, Ortodoks kiliselerinin bulunduğu giden cadde boyunca gösterişli kafeler sıralanıyor. Eski şehir merkezindeki zarif balkonlu ahşap evler ve taş sokaklar şehrin geçmişine ait katmanlarını ortaya çıkarıyor.

Zamanda yolculuk yaptıracak gezi rotaları - 2

Rothenburg ob der Tauber, Almanya

Almanya’da son derece ilginç Ortaçağ kasabaları bulunuyor, ancak Romantik Yol’un Bavyera şeridi boyunca yer alan Rothenburg ob der Tauber belki de bunların en güzellerinden biri. Yaz aylarında eski kent merkezindeki her bina rengarenk çiçeklerle süsleniyor; sonbaharda, iyi korunmuş şehir duvarları boyunca bir yürüyüş altın, kahverengi ve kızıl renkli ağaçların manzarasını sunuyor. Ayrıca kasabada kurulan Noel pazarı, aralık ayını çok daha özel kılıyor.

Zamanda yolculuk yaptıracak gezi rotaları - 3

Havana, Küba

Zaman içinde hapsolmuş destinasyonlar dendiğinde akla ilk gelen yerlerden biri Karayiplerin cevheri Havana. 1950’lerden kalma renkli Chevrolet’ler, okyanus kıyısı boyunca uzanan kolonyal dönemden kalma binalar… Havana neredeyse hiç yaşlanmamış bir şehir.

Zamanda yolculuk yaptıracak gezi rotaları - 4

Fes, Fas

Fez’in hareketli çarşılarına girdiğinizde toynak seslerine kulak kabartın. Çünkü Ortaçağdan beri, bu labirentlere mal taşımak için eşekler ve katırlar kullanılmış. Haritayı bir kenara bırakın ve bu atmosferik yerde deri tabaklayıcılarının, metal ustalarının ve ayakkabıcıların geleneksel zanaatlarını konuşturmasını izleyin.

Zamanda yolculuk yaptıracak gezi rotaları - 5

Sighişoara, Romanya

Kazıklı Voyvoda veya Drakula olarak bilinen Vlad Ţepeş’in doğduğu Transilvanya kasabası, arnavut kaldırımlı sokakları, pastel renkli tarihi evleri ile tam bir zaman yolculuğu yaşatıyor. Güçlendirilmiş duvar ve kuleleri, UNESCO’nun miras listesinde yer alan eski kent merkezini çevreliyor. Sighişoara’da Vlad Dracul’un evinin yanı sıra kaleyi, 14. yüzyıldan kalma saat kulesini ve  Tepedeki Kilise’ye çıkan kapalı merdiveni de kaçırmayın.

Zamanda yolculuk yaptıracak gezi rotaları - 6

Hoi An, Vietnam

Hoi An’ın tarihi kent merkezinde arabalar yasak, burada karşılaşacağınız araçlar bisikletler ve her yerde bulunan motosikletlerle sınırlı. Bununla birlikte burayı yürüyerek dolaşmak da büyük bir zevk. Bir zamanlar hareketli bir ticaret limanının merkezi olan Thu Bon Nehri’nin rıhtımında ahşap Çin dükkanlarının sıralandığı sahili ve asırlık Japon Köprüsü’nü mutlaka görün.

Kaynak: Brandlifemag

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