Komedi Evcil Hayvan Fotoğraf Ödülleri 2024: Bu yılın en komik tüylü finalistleri belli oldu
Duvara sıkışmış bir kediden, Kung Fu yapan köpeğe ve hatta başsız bir ata kadar hayvanların ilgi çekici ve komik anlarını gözler önüne seren fotoğrafların yarıştığı "Komedi Evcil Hayvan Fotoğraf Yarışması" finalistleri belli oldu.
Profesyonel fotoğrafçılar Paul Joynson-Hicks ve Tom Sullman, evcil hayvanların hayatımızdaki olumlu rolünü kutlamak ve hayvan refahını teşvik etmek amacıyla düzenledikleri Komedi Evcil Hayvan Fotoğraf Ödülleri'nin 2024 finalistleri belli oldu.