Komedi Evcil Hayvan Fotoğraf Ödülleri 2024: Bu yılın en komik tüylü finalistleri belli oldu

Duvara sıkışmış bir kediden, Kung Fu yapan köpeğe ve hatta başsız bir ata kadar hayvanların ilgi çekici ve komik anlarını gözler önüne seren fotoğrafların yarıştığı "Komedi Evcil Hayvan Fotoğraf Yarışması" finalistleri belli oldu.

Komedi Evcil Hayvan Fotoğraf Ödülleri 2024: Bu yılın en komik tüylü finalistleri belli oldu - 1

Profesyonel fotoğrafçılar Paul Joynson-Hicks ve Tom Sullman, evcil hayvanların hayatımızdaki olumlu rolünü kutlamak ve hayvan refahını teşvik etmek amacıyla düzenledikleri Komedi Evcil Hayvan Fotoğraf Ödülleri'nin 2024 finalistleri belli oldu.

N-LIFE HABERLERİ

Komedi Evcil Hayvan Fotoğraf Ödülleri 2024: Bu yılın en komik tüylü finalistleri belli oldu - 2

Finalistler, fotoğraf kalitelerinin yanı sıra komedi değerlerine göre seçildi ve hepsi de uzman hayvanseverlerden oluşan jüri tarafından seçildi.

Komedi Evcil Hayvan Fotoğraf Ödülleri 2024: Bu yılın en komik tüylü finalistleri belli oldu - 3

Jüride TV sunucusu Kate Humble, profesyonel fotoğrafçı Gerrary Gethings ve oğlu Jarvis Gethings'in yanı sıra Border Terrier cinsi Barry de yer alıyor.

Komedi Evcil Hayvan Fotoğraf Ödülleri 2024: Bu yılın en komik tüylü finalistleri belli oldu - 4

İşte Komedi 2024 Evcil Hayvan Fotoğraf Ödülleri finalistleri

Komedi Evcil Hayvan Fotoğraf Ödülleri 2024: Bu yılın en komik tüylü finalistleri belli oldu - 5
Komedi Evcil Hayvan Fotoğraf Ödülleri 2024: Bu yılın en komik tüylü finalistleri belli oldu - 6
Komedi Evcil Hayvan Fotoğraf Ödülleri 2024: Bu yılın en komik tüylü finalistleri belli oldu - 7
Komedi Evcil Hayvan Fotoğraf Ödülleri 2024: Bu yılın en komik tüylü finalistleri belli oldu - 8
Komedi Evcil Hayvan Fotoğraf Ödülleri 2024: Bu yılın en komik tüylü finalistleri belli oldu - 9
Komedi Evcil Hayvan Fotoğraf Ödülleri 2024: Bu yılın en komik tüylü finalistleri belli oldu - 10
Komedi Evcil Hayvan Fotoğraf Ödülleri 2024: Bu yılın en komik tüylü finalistleri belli oldu - 11
Komedi Evcil Hayvan Fotoğraf Ödülleri 2024: Bu yılın en komik tüylü finalistleri belli oldu - 12
Komedi Evcil Hayvan Fotoğraf Ödülleri 2024: Bu yılın en komik tüylü finalistleri belli oldu - 13
Komedi Evcil Hayvan Fotoğraf Ödülleri 2024: Bu yılın en komik tüylü finalistleri belli oldu - 14
Komedi Evcil Hayvan Fotoğraf Ödülleri 2024: Bu yılın en komik tüylü finalistleri belli oldu - 15
Komedi Evcil Hayvan Fotoğraf Ödülleri 2024: Bu yılın en komik tüylü finalistleri belli oldu - 16
Komedi Evcil Hayvan Fotoğraf Ödülleri 2024: Bu yılın en komik tüylü finalistleri belli oldu - 17
Komedi Evcil Hayvan Fotoğraf Ödülleri 2024: Bu yılın en komik tüylü finalistleri belli oldu - 18
Komedi Evcil Hayvan Fotoğraf Ödülleri 2024: Bu yılın en komik tüylü finalistleri belli oldu - 19
Komedi Evcil Hayvan Fotoğraf Ödülleri 2024: Bu yılın en komik tüylü finalistleri belli oldu - 20
Komedi Evcil Hayvan Fotoğraf Ödülleri 2024: Bu yılın en komik tüylü finalistleri belli oldu - 21
Komedi Evcil Hayvan Fotoğraf Ödülleri 2024: Bu yılın en komik tüylü finalistleri belli oldu - 22
Komedi Evcil Hayvan Fotoğraf Ödülleri 2024: Bu yılın en komik tüylü finalistleri belli oldu - 23
Komedi Evcil Hayvan Fotoğraf Ödülleri 2024: Bu yılın en komik tüylü finalistleri belli oldu - 24
Komedi Evcil Hayvan Fotoğraf Ödülleri 2024: Bu yılın en komik tüylü finalistleri belli oldu - 25
Komedi Evcil Hayvan Fotoğraf Ödülleri 2024: Bu yılın en komik tüylü finalistleri belli oldu - 26
Komedi Evcil Hayvan Fotoğraf Ödülleri 2024: Bu yılın en komik tüylü finalistleri belli oldu - 27
Komedi Evcil Hayvan Fotoğraf Ödülleri 2024: Bu yılın en komik tüylü finalistleri belli oldu - 28
Komedi Evcil Hayvan Fotoğraf Ödülleri 2024: Bu yılın en komik tüylü finalistleri belli oldu - 29
Komedi Evcil Hayvan Fotoğraf Ödülleri 2024: Bu yılın en komik tüylü finalistleri belli oldu - 30
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