Can Evrenol imzalı Sayara filminin prömiyeri Cannes'da yapıldı

Yönetmen koltuğunda Can Evrenol Sayara filmi, Cannes Film Festilvali'nde gösterildi. Filmde Duygu Kocabıyık, Emre Kızılırmak, Özgül Koşar gibi isimlerler yer alıyor.

Can Evrenol imzalı Sayara filminin prömiyeri Cannes'da yapıldı - 1

Korku-suç ve aksiyon öğelerini bir arada barından Türk filmi Sayara Cannes’da gösterildi.

Yapımını Inter Yapım’ın, uluslararası dağıtımını Inter Medya’nın üstlendiği Sayara’nın yönetmen koltuğunda Can Evrenol oturuyor. Senaryosu da Can Evrenol tarafından kaleme alınan filmin oyuncu kadrosunda Duygu Kocabıyık, Emre Kızılırmak, Özgül Koşar yer alıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Can Evrenol imzalı Sayara filminin prömiyeri Cannes'da yapıldı - 2

SAYARA'NIN KONUSU

Türkmenistanlı sessiz bir spor salonu temizlikçisi olan Sayara’nın kız kardeşinin, kontrolden çıkarak caniye dönüşen bir arkadaş grubu tarafından öldürülmesinin ardından başlayan intikam hikayesi oldukça sert görüntülere sahne oluyor. 

Sayara’nın Cannes Film Festivali’ndeki gösterimi 18 Mayıs Cumartesi akşamı Cinema Olympia 3’te gerçekleştirildi. 

Can Evrenol imzalı Sayara filminin prömiyeri Cannes'da yapıldı - 3

Gösterim sonrasında Sayara, yoğun ilgi gördü. Filmin türünün meraklıları tarafından tamamı doldurulan salonda soluksuz dakikalar yaşandı.

Gösterime pek çok farklı ülkeden festival konuğu katılım gösterdi ve Sayara farklı festivallerden davetler aldı.

Can Evrenol imzalı Sayara filminin prömiyeri Cannes'da yapıldı - 4

Dünya prömiyerini geçtiğimiz ay İstanbul Film Festivali’nde Mayınlı Bölge kapsamında gerçekleştiren Sayara, uluslararası prömiyerini Cannes Film Festivali Fantastic Gala çerçevesinde yaptı.

İstanbul Film Festivali’nde Sayara’nın her iki seansının da biletleri satışa çıktığı üçüncü günden tükenmişti.

Can Evrenol imzalı Sayara filminin prömiyeri Cannes'da yapıldı - 5

Sayara, Türkiye’de 21 Haziran tarihinde vizyona girecek.

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