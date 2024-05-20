Can Evrenol imzalı Sayara filminin prömiyeri Cannes'da yapıldı
Yönetmen koltuğunda Can Evrenol Sayara filmi, Cannes Film Festilvali'nde gösterildi. Filmde Duygu Kocabıyık, Emre Kızılırmak, Özgül Koşar gibi isimlerler yer alıyor.
Korku-suç ve aksiyon öğelerini bir arada barından Türk filmi Sayara Cannes’da gösterildi.
Yapımını Inter Yapım’ın, uluslararası dağıtımını Inter Medya’nın üstlendiği Sayara’nın yönetmen koltuğunda Can Evrenol oturuyor. Senaryosu da Can Evrenol tarafından kaleme alınan filmin oyuncu kadrosunda Duygu Kocabıyık, Emre Kızılırmak, Özgül Koşar yer alıyor.