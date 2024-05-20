Hayali Arkadaşlar gişenin zirvesinde (17-19 Mayıs ABD gişesi)

Ryan Reynolds, John Krasinski ve Cailey Fleming'in başrol oynadığı "Hayali Arkadaşlar" filmi vizyondaki ilk haftasında 35 milyon dolar hasılat elde ederek ABD gişesinin zirvesine yerleşti. 1968 yılından bu yana sinema tarihinin en ölümsüz serilerinden birine dönüşen Maymunlar Cehennemi’nin yeni filmi "Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık" ise 26 milyon dolar ile ikinci sıraya yerleşti. İşte 17-19 Mayıs hafta sonu ABD gişe rakamları...

Hayali Arkadaşlar gişenin zirvesinde (17-19 Mayıs ABD gişesi) - 1

10. Unsung Hero

1,1 milyon dolar

N-LIFE HABERLERİ

Hayali Arkadaşlar gişenin zirvesinde (17-19 Mayıs ABD gişesi) - 2

9. The Blue Angels

1,3 milyon dolar

Hayali Arkadaşlar gişenin zirvesinde (17-19 Mayıs ABD gişesi) - 3

8. Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk

1, 7 milyon dolar

Hayali Arkadaşlar gişenin zirvesinde (17-19 Mayıs ABD gişesi) - 4

7. Tarot

2 milyon dolar

Hayali Arkadaşlar gişenin zirvesinde (17-19 Mayıs ABD gişesi) - 5

6. Back To Black

2,9 milyon dolar

Hayali Arkadaşlar gişenin zirvesinde (17-19 Mayıs ABD gişesi) - 6

5. Challengers (Rekabet)

2,9 milyon dolar

Hayali Arkadaşlar gişenin zirvesinde (17-19 Mayıs ABD gişesi) - 7

4. The Fall Guy (Dublör)

8,5 milyon dolar

Hayali Arkadaşlar gişenin zirvesinde (17-19 Mayıs ABD gişesi) - 8

3. Ziyaretçiler: Bölüm 1

12 milyon dolar

Hayali Arkadaşlar gişenin zirvesinde (17-19 Mayıs ABD gişesi) - 9

2. Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık

26 milyon dolar

Hayali Arkadaşlar gişenin zirvesinde (17-19 Mayıs ABD gişesi) - 10

1. Hayali Arkadaşlar

35 milyon dolar

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