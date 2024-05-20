Hayali Arkadaşlar gişenin zirvesinde (17-19 Mayıs ABD gişesi)
Ryan Reynolds, John Krasinski ve Cailey Fleming'in başrol oynadığı "Hayali Arkadaşlar" filmi vizyondaki ilk haftasında 35 milyon dolar hasılat elde ederek ABD gişesinin zirvesine yerleşti. 1968 yılından bu yana sinema tarihinin en ölümsüz serilerinden birine dönüşen Maymunlar Cehennemi’nin yeni filmi "Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık" ise 26 milyon dolar ile ikinci sıraya yerleşti. İşte 17-19 Mayıs hafta sonu ABD gişe rakamları...
10. Unsung Hero
1,1 milyon dolar