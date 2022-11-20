 19. Uluslararası Marakeş Film Festivali'ne İngiliz oyuncu Tilda Swinton katıldı | N-Life

19. Uluslararası Marakeş Film Festivali'ne İngiliz oyuncu Tilda Swinton katıldı

Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenen 19. Uluslararası Marakeş Film Festivali sona erdi. Festivalin kapanış programına İngiliz oyuncu Tilda Swinton da katıldı.

19. Uluslararası Marakeş Film Festivali'ne İngiliz oyuncu Tilda Swinton katıldı - 1

Afrika kıtasının en önemli film festivallerinden olan 19. Uluslararası Marakeş Film Festivali sona erdi.

19. Uluslararası Marakeş Film Festivali'ne İngiliz oyuncu Tilda Swinton katıldı - 2

İranlı yönetmen Emad Aleebrahim Dehkordi’nin A Tale of Shemroo adlı drama filmi, geceden büyük ödülle ayrıldı. Yönetmen, ödül konuşmasında “Ödülümü, özgürlüğü için savaşan tüm İranlılara adıyorum. Bu ödül kadınlar ve İran gençliği için” dedi.

19. Uluslararası Marakeş Film Festivali'ne İngiliz oyuncu Tilda Swinton katıldı - 3

Festivalde Cristèle Alves Meira imzalı “Alma Viva” ve Maryam Touzani yönetmenliğinde “The Blue Caftan” Jüri Ödülü’nü paylaştı.

19. Uluslararası Marakeş Film Festivali'ne İngiliz oyuncu Tilda Swinton katıldı - 4

Marakeş Film Festivali’nde jüri başkanlığı yapan İngiliz oyuncu Tilda Swinton da festivalin kapanış törenine katılım gösterdi.

19. Uluslararası Marakeş Film Festivali'ne İngiliz oyuncu Tilda Swinton katıldı - 5

Oyuncunun kızı Honor Swinton Byrne, annesine ödül vermek sahneye çıkarak Swinton’a sürpriz yaptı.

19. Uluslararası Marakeş Film Festivali'ne İngiliz oyuncu Tilda Swinton katıldı - 6

Hüzün Üçgeni filmi ile adından sıkça söz ettiren yönetmen Ruben Ostlund, Swinton’ı “Sinema’nın David Bowie’si” olarak tanımladı.

19. Uluslararası Marakeş Film Festivali'nin kapanış töreninden görüntüler...

19. Uluslararası Marakeş Film Festivali'ne İngiliz oyuncu Tilda Swinton katıldı - 7
19. Uluslararası Marakeş Film Festivali'ne İngiliz oyuncu Tilda Swinton katıldı - 8
19. Uluslararası Marakeş Film Festivali'ne İngiliz oyuncu Tilda Swinton katıldı - 9

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER