19. Uluslararası Marakeş Film Festivali'ne İngiliz oyuncu Tilda Swinton katıldı

Afrika kıtasının en önemli film festivallerinden olan 19. Uluslararası Marakeş Film Festivali sona erdi.
İranlı yönetmen Emad Aleebrahim Dehkordi’nin A Tale of Shemroo adlı drama filmi, geceden büyük ödülle ayrıldı. Yönetmen, ödül konuşmasında “Ödülümü, özgürlüğü için savaşan tüm İranlılara adıyorum. Bu ödül kadınlar ve İran gençliği için” dedi.
Festivalde Cristèle Alves Meira imzalı “Alma Viva” ve Maryam Touzani yönetmenliğinde “The Blue Caftan” Jüri Ödülü’nü paylaştı.
Marakeş Film Festivali’nde jüri başkanlığı yapan İngiliz oyuncu Tilda Swinton da festivalin kapanış törenine katılım gösterdi.
Oyuncunun kızı Honor Swinton Byrne, annesine ödül vermek sahneye çıkarak Swinton’a sürpriz yaptı.
Hüzün Üçgeni filmi ile adından sıkça söz ettiren yönetmen Ruben Ostlund, Swinton’ı “Sinema’nın David Bowie’si” olarak tanımladı.
19. Uluslararası Marakeş Film Festivali'nin kapanış töreninden görüntüler...