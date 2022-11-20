19. Uluslararası Marakeş Film Festivali'ne İngiliz oyuncu Tilda Swinton katıldı

İranlı yönetmen Emad Aleebrahim Dehkordi’nin A Tale of Shemroo adlı drama filmi, geceden büyük ödülle ayrıldı. Yönetmen, ödül konuşmasında “Ödülümü, özgürlüğü için savaşan tüm İranlılara adıyorum. Bu ödül kadınlar ve İran gençliği için” dedi.