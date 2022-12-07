2022 People's Choice (Halkın Seçimi) Ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl ABD'de 48. defa düzenlenen 2022 People's Choice (Halkın Seçimi) Ödülleri dağıtıldı. Ryan Reynolds'ın İkon ödülü aldığı gecede Shania Twain, Chris Hemsworth, Elizabeth Olsen, Austin Butler, Taylor Swift ve Harry Styles gibi isimler ödüllendirildi.

2022 People's Choice (Halkın Seçimi) Ödülleri sahiplerini buldu - 1

Her yıl pop kültürünün öne çıkan isimlerinin halk tarafından seçilerek ödüllendirildiği People's Choice (Halkın Seçimi) Ödülleri, bu yıl 48'inci kez Santa Monica'daki Barker Hangar'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 

İşte sunuculuğunu geçen yıl olduğu gibi oyuncu ve komedyen Kenan Thompson’ın yaptığı gecenin kazananları...

MÜZİK İKONU

Shania Twain

HALKIN İKONU

Ryan Reynolds

YILIN FİLMİ

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

YILIN KOMEDİ FİLMİ

The Adam Project

YILIN AKSİYON FİLMİ

Top Gun: Maverick

YILIN DRAM FİLMİ

Don't Worry Darling

2022 People's Choice (Halkın Seçimi) Ödülleri sahiplerini buldu - 2

YILIN ERKEK FİLM YILDIZI

Chris Hemsworth, Thor: Love and Thunder

YILIN KADIN FİLM YILDIZI

Elizabeth Olsen, Doctor Strange in the Multiverse of Madness

YILIN DRAM FİLM YILDIZI

Austin Butler, Elvis

YILIN KOMEDİ FİLM YILDIZI

Adam Sandler, Hustle

YILIN AKSİYON FİLM YILDIZI

Elizabeth Olsen, Doctor Strange in the Multiverse of Madness

2022 People's Choice (Halkın Seçimi) Ödülleri sahiplerini buldu - 3

YILIN DİZİSİ

Stranger Things

YILIN DRAMA DİZİSİ

Grey's Anatomy

YILIN KOMEDİ DİZİSİ

Never Have I Ever

YILIN REALITY SHOW'U

The Kardashians

YILIN YARIŞMASI

The Voice

2022 People's Choice (Halkın Seçimi) Ödülleri sahiplerini buldu - 4

YILIN ERKEK TV YILDIZI

Noah Schnapp, Stranger Things

YILIN KADIN TV YILDIZI

Ellen Pompeo, Grey's Anatomy

YILIN TV DRAMA YILDIZI

Mariska Hargitay, Law & Order: Special Victims Unit

YILIN TV KOMEDİ YILDIZI

Selena Gomez, Only Murders in the Building

YILIN GÜNLÜK TALK SHOW'U

The Kelly Clarkson Show

YILIN GECE TALK SHOW'U

The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

2022 People's Choice (Halkın Seçimi) Ödülleri sahiplerini buldu - 5

YILIN YARIŞMA YILDIZI 

Selma Blair, Dancing With the Stars

YILIN REALITY SHOW YILDIZI

Khloé Kardashian, The Kardashians

YILIN BİLİM KURGU/ FANTASTİK DİZİSİ

Stranger Things

YILIN ERKEK SANATÇISI

Harry Styles

YILIN KADIN SANATÇISI

Taylor Swift

YILIN GRUBU

BTS

2022 People's Choice (Halkın Seçimi) Ödülleri sahiplerini buldu - 6

YILIN ŞARKISI

"About Damn Time," Lizzo

YILIN ALBÜMÜ

Midnights, Taylor Swift

YILIN COUNTRY ŞARKICISI

Carrie Underwood

YILIN LATİN ŞARKICISI

Becky G

YILIN YENİ ŞARKICISI

Latto

2022 People's Choice (Halkın Seçimi) Ödülleri sahiplerini buldu - 7

YILIN KLİBİ

Anti-Hero," Taylor Swift

YILIN İŞBİRLİĞİ ŞARKISI

"Left And Right," Charlie Puth Featuring Jung Kook

YILIN TURNESİ

BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE

YILIN SOSYAL MEDYA ÜNLÜSÜ

Selena Gomez

SOSYAL MEDYA YILDIZI

MrBeast

YILIN ÇIĞIR AÇAN İSMİ

Serena Williams

YILIN PODCAST'İ

Archetypes

2022 People's Choice (Halkın Seçimi) Ödülleri sahiplerini buldu - 8

PEOPLE'S CHOICE KIRMIZI HALISI

Billy Porter

2022 People's Choice (Halkın Seçimi) Ödülleri sahiplerini buldu - 9

Carmen Electra

2022 People's Choice (Halkın Seçimi) Ödülleri sahiplerini buldu - 10

Heidi Klum

2022 People's Choice (Halkın Seçimi) Ödülleri sahiplerini buldu - 11

Olivia Wilde

2022 People's Choice (Halkın Seçimi) Ödülleri sahiplerini buldu - 12

Carrie Underwood

2022 People's Choice (Halkın Seçimi) Ödülleri sahiplerini buldu - 13

Ryan Reynolds

2022 People's Choice (Halkın Seçimi) Ödülleri sahiplerini buldu - 14

Laverne Cox

2022 People's Choice (Halkın Seçimi) Ödülleri sahiplerini buldu - 15

Heidi Klum

2022 People's Choice (Halkın Seçimi) Ödülleri sahiplerini buldu - 16

Brooke Schofield

2022 People's Choice (Halkın Seçimi) Ödülleri sahiplerini buldu - 17

Lisa Rinna

2022 People's Choice (Halkın Seçimi) Ödülleri sahiplerini buldu - 18

Loren Gray

2022 People's Choice (Halkın Seçimi) Ödülleri sahiplerini buldu - 19

Alisha Marie

2022 People's Choice (Halkın Seçimi) Ödülleri sahiplerini buldu - 20

Marie-Lou Nurk

2022 People's Choice (Halkın Seçimi) Ödülleri sahiplerini buldu - 21

Olivia Wilde

2022 People's Choice (Halkın Seçimi) Ödülleri sahiplerini buldu - 22

Wells Adams ve Sarah Hyland

2022 People's Choice (Halkın Seçimi) Ödülleri sahiplerini buldu - 23

Billy Porter

2022 People's Choice (Halkın Seçimi) Ödülleri sahiplerini buldu - 24

Chelsea Lazkani

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