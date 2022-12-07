2022 People's Choice (Halkın Seçimi) Ödülleri sahiplerini buldu

Her yıl pop kültürünün öne çıkan isimlerinin halk tarafından seçilerek ödüllendirildiği People's Choice (Halkın Seçimi) Ödülleri, bu yıl 48'inci kez Santa Monica'daki Barker Hangar'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
İşte sunuculuğunu geçen yıl olduğu gibi oyuncu ve komedyen Kenan Thompson’ın yaptığı gecenin kazananları...
MÜZİK İKONU
Shania Twain
HALKIN İKONU
Ryan Reynolds
YILIN FİLMİ
Doctor Strange in the Multiverse of Madness
YILIN KOMEDİ FİLMİ
The Adam Project
YILIN AKSİYON FİLMİ
Top Gun: Maverick
YILIN DRAM FİLMİ
Don't Worry Darling
YILIN ERKEK FİLM YILDIZI
Chris Hemsworth, Thor: Love and Thunder
YILIN KADIN FİLM YILDIZI
Elizabeth Olsen, Doctor Strange in the Multiverse of Madness
YILIN DRAM FİLM YILDIZI
Austin Butler, Elvis
YILIN KOMEDİ FİLM YILDIZI
Adam Sandler, Hustle
YILIN AKSİYON FİLM YILDIZI
Elizabeth Olsen, Doctor Strange in the Multiverse of Madness
YILIN DİZİSİ
Stranger Things
YILIN DRAMA DİZİSİ
Grey's Anatomy
YILIN KOMEDİ DİZİSİ
Never Have I Ever
YILIN REALITY SHOW'U
The Kardashians
YILIN YARIŞMASI
The Voice
YILIN ERKEK TV YILDIZI
Noah Schnapp, Stranger Things
YILIN KADIN TV YILDIZI
Ellen Pompeo, Grey's Anatomy
YILIN TV DRAMA YILDIZI
Mariska Hargitay, Law & Order: Special Victims Unit
YILIN TV KOMEDİ YILDIZI
Selena Gomez, Only Murders in the Building
YILIN GÜNLÜK TALK SHOW'U
The Kelly Clarkson Show
YILIN GECE TALK SHOW'U
The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
YILIN YARIŞMA YILDIZI
Selma Blair, Dancing With the Stars
YILIN REALITY SHOW YILDIZI
Khloé Kardashian, The Kardashians
YILIN BİLİM KURGU/ FANTASTİK DİZİSİ
Stranger Things
YILIN ERKEK SANATÇISI
Harry Styles
YILIN KADIN SANATÇISI
Taylor Swift
YILIN GRUBU
BTS
YILIN ŞARKISI
"About Damn Time," Lizzo
YILIN ALBÜMÜ
Midnights, Taylor Swift
YILIN COUNTRY ŞARKICISI
Carrie Underwood
YILIN LATİN ŞARKICISI
Becky G
YILIN YENİ ŞARKICISI
Latto
YILIN KLİBİ
Anti-Hero," Taylor Swift
YILIN İŞBİRLİĞİ ŞARKISI
"Left And Right," Charlie Puth Featuring Jung Kook
YILIN TURNESİ
BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE
YILIN SOSYAL MEDYA ÜNLÜSÜ
Selena Gomez
SOSYAL MEDYA YILDIZI
MrBeast
YILIN ÇIĞIR AÇAN İSMİ
Serena Williams
YILIN PODCAST'İ
Archetypes
Billy Porter
Carmen Electra
Heidi Klum
Olivia Wilde
Carrie Underwood
Ryan Reynolds
Laverne Cox
Heidi Klum
Brooke Schofield
Lisa Rinna
Loren Gray
Alisha Marie
Marie-Lou Nurk
Olivia Wilde
Wells Adams ve Sarah Hyland
Billy Porter
Chelsea Lazkani