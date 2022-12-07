2022 People's Choice (Halkın Seçimi) Ödülleri sahiplerini buldu

Her yıl pop kültürünün öne çıkan isimlerinin halk tarafından seçilerek ödüllendirildiği People's Choice (Halkın Seçimi) Ödülleri, bu yıl 48'inci kez Santa Monica'daki Barker Hangar'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

İşte sunuculuğunu geçen yıl olduğu gibi oyuncu ve komedyen Kenan Thompson’ın yaptığı gecenin kazananları...

MÜZİK İKONU

Shania Twain

HALKIN İKONU

Ryan Reynolds

YILIN FİLMİ

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

YILIN KOMEDİ FİLMİ

The Adam Project

YILIN AKSİYON FİLMİ

Top Gun: Maverick

YILIN DRAM FİLMİ

Don't Worry Darling