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2022’nin ilk yarısında en çok izlenen filmler belli oldu: Yerli yapımlar zirvede

Haberler | 06.07.2022 - 11:42

2022 yılının ilk yarısını geride bıraktığımız bu günlerde, pandemi gölgesinde zor günler yaşayan sinema sektöründe yılın ilk yarısında en fazla izleyiciye ulaşan yapımlar belli oldu. Normalleşme süreci ve pandemi yasaklarının kalkmasıyla beraber beyazperde de hareketlendi. 2022’nin ilk yarısında zirvede 5 milyon 462 bin 64 kişi tarafından izlenen Bergen yer aldı. Yerli yapımlar genel ortalamada yüzde 58,7'lik bir oran elde etti.

2022’nin ilk yarısında en çok izlenen filmler belli oldu: Yerli yapımlar zirvede - 1

Ajans Press’in Box Office Türkiye verilerinden elde ettiği bilgilere göre; İlk 26 hafta sonunda 22 milyon 792 bin 452 seyirci sinema salonlarını doldurdu.

2022’nin ilk yarısında en çok izlenen filmler belli oldu: Yerli yapımlar zirvede - 2

13 milyon 338 bin 164 kişi yerli yapımları tercih ederken 9 milyon 454 bin 288 kişi ise yabancı filmleri tercih etti.

2022’nin ilk yarısında en çok izlenen filmler belli oldu: Yerli yapımlar zirvede - 3

2022’nin ilk yarısında en çok izlenen yapım Bergen (5.462.064) oldu.

2022’nin ilk yarısında en çok izlenen filmler belli oldu: Yerli yapımlar zirvede - 4

İkinci sırada Kesişme-İyi ki Varsın Eren (2.320.616) yer aldı.

2022’nin ilk yarısında en çok izlenen filmler belli oldu: Yerli yapımlar zirvede - 5

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (1.529.404) üçüncü sırada yer buldu.

2022’nin ilk yarısında en çok izlenen filmler belli oldu: Yerli yapımlar zirvede - 6

İlk üçü takip eden ve ilk on içerisinde yer alan yapımlar ise sırasıyla şu şekilde oldu; Aslan Hürkuş Kayıp Elmas (1.156.476), The Batman (1.081.473), Spider-Man: No Way Home(961.470), Sonic the Hedgehog 2 (682.246), Dilberay (680.670), Turning Red (503.332) ve Uncharted (447.171).

2022’nin ilk yarısında en çok izlenen filmler belli oldu: Yerli yapımlar zirvede - 7

2022’nin ilk altı aylık diliminde sinemalar ile alakalı medyaya 217 bin 785 haber yansıdığı da tespit edildi. En fazla haber çıkışı internet sitelerinde yer alırken, bu mecrayı yazılı basın ve televizyon kanalları takip etti.

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