2023 Coachella Festivali başladı

Dünyanın en büyük açık hava festivalleri arasında yer alan ve ABD'nin en büyük festivali olan Coachella Müzik ve Sanat Festivali başladı. 14-16 Nisan ve 21-23 Nisan hafta sonlarında gerçekleşecek festivalin ilk günü geride kaldı.
Bu yıl 22'nci kez düzenlenen festivalde Bad Bunny, Blackpink ve Frank Ocean, ana kadroyu oluşturuyor. Cuma gününün başrol oyuncusu Porto Rikolu yıldız Bad Bunny oldu.
K-pop grubu Blackpink, bu gece sahne alırken; Frank Ocean ise pazar günü, festivalin ilk hafta sonu kapanışını yapacak. Coachella konseri, Frank Ocean'ın 2019'dan bu yana vereceği ilk konser olacak.
Festivalin diğer önemli isimleri arasında İzlandalı yıldız Bjork, İspanya'dan Rosalia, Nijerya'dan Burna Boy ve İngiliz-Hint şarkıcı Jai Paul yer alıyor.
2023 Coachella, festival için kaotik birkaç yılın ardından gerçekleşiyor. 2022'de hem Travis Scott hem de Kanye West planlanan ana kadro performanslarından çekilirken, 2020 ve 2021'de ise Covid-19 salgını nedeniyle festival tümden iptal edilmişti.
İşte katıllımcıların iki hafta sonu üst üste üç günlük kamp kurduğu Coachella'nın ilk gününden yansıyanlar...