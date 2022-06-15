2023 Coachella Müzik Festivali'nin tarihi belli oldu

Haberler - ntv.com.tr | 15.06.2022 - 15:04

Dünyanın en büyük açık hava festivalleri arasında yer alan Coachella Müzik ve Sanat Festivali’nin gelecek yıl hangi tarihte düzenleneceğini açıklandı.

2023 Coachella Müzik Festivali'nin tarihi belli oldu - 1

ABD'nin  Vadisi'nde düzenlenen ve yılın en büyük açık hava festivalleri arasında yer alan Coachella Müzik Festivali’nin 2023 tarihleri belli oldu.

2023 Coachella Müzik Festivali'nin tarihi belli oldu - 2

İki haftasonu boyunca düzenlenen Coachella Müzik Festivali gelecek nisan ayında gerçekleşecek. 14-16  ve 21-23 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek olan festivalin ön bilet satışları 17 Haziran’da başlayacak.

2023 Coachella Müzik Festivali'nin tarihi belli oldu - 3

MÜZİSYENLER AÇIKLANMADI

Gelecek yıl hangi sanatçıların sahne alacağı ise henüz belli olmadı.

2023 Coachella Müzik Festivali'nin tarihi belli oldu - 4

Bu yıl festivalin ana kadrosunda yer alan Harry Styles, Billie Eilish ve The Weeknd gibi isimler vardı. Bunun yanı sıra, ilk hafta Swedish House Mafia, Khalid, Justin Bieber, Snoop Dogg ve Megan Thee Stallion gibi isimler de sahneye çıkarak izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

2023 Coachella Müzik Festivali'nin tarihi belli oldu - 5

Covid-19 salgını nedeniyle üç kez ertelenen festival, bu yıl maske ve aşı zorunluluğu olmadan düzenlenmişti.

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