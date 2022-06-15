2023 Coachella Müzik Festivali'nin tarihi belli oldu

Bu yıl festivalin ana kadrosunda yer alan Harry Styles, Billie Eilish ve The Weeknd gibi isimler vardı. Bunun yanı sıra, ilk hafta Swedish House Mafia, Khalid, Justin Bieber, Snoop Dogg ve Megan Thee Stallion gibi isimler de sahneye çıkarak izleyicilere keyifli anlar yaşattı.