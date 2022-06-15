2023 Coachella Müzik Festivali'nin tarihi belli oldu

Haberler - ntv.com.tr | 15.06.2022 - 15:04
İki haftasonu boyunca düzenlenen Coachella Müzik Festivali gelecek nisan ayında gerçekleşecek. 14-16 ve 21-23 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek olan festivalin ön bilet satışları 17 Haziran’da başlayacak.
Gelecek yıl hangi sanatçıların sahne alacağı ise henüz belli olmadı.
Bu yıl festivalin ana kadrosunda yer alan Harry Styles, Billie Eilish ve The Weeknd gibi isimler vardı. Bunun yanı sıra, ilk hafta Swedish House Mafia, Khalid, Justin Bieber, Snoop Dogg ve Megan Thee Stallion gibi isimler de sahneye çıkarak izleyicilere keyifli anlar yaşattı.
Covid-19 salgını nedeniyle üç kez ertelenen festival, bu yıl maske ve aşı zorunluluğu olmadan düzenlenmişti.