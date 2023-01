2023 Grammy Ödülleri'nde sahne alacak isimler belli oldu

YILIN ALBÜM KATEGORİSİ





Voyage, Abba

30, Adele

Un Verano Sin Ti, Bad Bunny

Renaissance, Beyoncé

Good Morning Gorgeous (Deluxe), Mary J. Blige

In These Silent Days, Brandi Carlile

Music of the Spheres, Coldplay

Mr. Morale & the Big Steppers, Kendrick Lamar

Special, Lizzo

Harry’s House, Harry Styles

YILIN ŞARKISI

Abcdefu - Sara Davis, Gayle ve Dave Pittenger



About Damn Time - Melissa Lizzo Jefferson, Eric Frederic, Blake Slatkin ve Theron Makiel Thomas



All Too Well - Liz Rose ve Taylor Swift



As It Was - Tyler Johnson, Kid Harpoon ve Harry Styles



Bad Habit - Matthew Castellanos, Brittany Fousheé, Diana Gordon, John Carroll Kirby ve Steve Lacy



Break My Soul - Beyoncé, S. Carter, Terius The-Dream Gesteelde-Diamant ve Christopher A. Stewart



Easy on Me - Adele Adkins ve Greg Kurstin



God Did - Tarik Azzouz, E. Blackmon, Khaled Khaled, F. LeBlanc, Shawn Carter, John Stephens, Dwayne Carter, William Roberts ve Nicholas Warwar

The Heart Part 5 - Jake Kosich, Johnny Kosich, Kendrick Lamar ve Matt Schaeffer



Just Like That - Bonnie Raitt

