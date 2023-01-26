2023 Grammy Ödülleri'nde sahne alacak isimler belli oldu

Bu yıl 65'incisi düzenlenecek olan prestijli Grammy Ödülleri'nde performans sergileyecek ilk isimler belli oldu.
Beyonce'nin dokuz kategoride adaylık kazanarak liderliği ele geçirdiği Grammy Ödülleri'nde sahne alacak isimler arasında Bad Bunny, Mary J. Blige, Brandi Carlile, Luke Combs, Steve Lacy, Lizzo, Kim Petras ve Sam Smith yer alıyor.
Grammy Ödülleri, 5 Şubat'ta Los Angeles'ta Crypto.com Arena'da gerçekleşecek törenle sahiplerini bulacak.
Bugün 65'inci Grammy Ödülleri için adaylar belli oldu. Grammy adaylarını aralarında Olivia Rodrigo, Machine Gun Kelly, John Legend, Luis Fonsi ve Smokey Robinson'ın olduğu müzisyenler ve CBS spikerleri Gayle King ve Nate Burleson duyurdu.
YILIN KAYDI
Don’t Shut Me Down, Abba
Easy on Me, Adele
Break My Soul, Beyoncé
Good Morning Gorgeous, Mary J. Blige
You and Me on the Rock, Brandi Carlile featuring Lucius
Woman, Doja Cat
Bad Habit, Steve Lacy
The Heart Part 5, Kendrick Lamar
About Damn Time, Lizzo
As It Was, Harry Styles
YILIN ALBÜM KATEGORİSİ
Voyage, Abba
30, Adele
Un Verano Sin Ti, Bad Bunny
Renaissance, Beyoncé
Good Morning Gorgeous (Deluxe), Mary J. Blige
In These Silent Days, Brandi Carlile
Music of the Spheres, Coldplay
Mr. Morale & the Big Steppers, Kendrick Lamar
Special, Lizzo
Harry’s House, Harry Styles
YILIN ŞARKISI
Abcdefu - Sara Davis, Gayle ve Dave Pittenger
About Damn Time - Melissa Lizzo Jefferson, Eric Frederic, Blake Slatkin ve Theron Makiel Thomas
All Too Well - Liz Rose ve Taylor Swift
As It Was - Tyler Johnson, Kid Harpoon ve Harry Styles
Bad Habit - Matthew Castellanos, Brittany Fousheé, Diana Gordon, John Carroll Kirby ve Steve Lacy
Break My Soul - Beyoncé, S. Carter, Terius The-Dream Gesteelde-Diamant ve Christopher A. Stewart
Easy on Me - Adele Adkins ve Greg Kurstin
God Did - Tarik Azzouz, E. Blackmon, Khaled Khaled, F. LeBlanc, Shawn Carter, John Stephens, Dwayne Carter, William Roberts ve Nicholas Warwar
The Heart Part 5 - Jake Kosich, Johnny Kosich, Kendrick Lamar ve Matt Schaeffer
Just Like That - Bonnie Raitt
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