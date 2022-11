2023 Pirelli Takvimi yayınlandı

“İlham Perisine Aşk Mektupları” (Love Letters to the Muse) başlıklı 2023 Pirelli Takvimi, fotoğrafçı Emma Summerton tarafından New York ve Londra’da dünyanın en tanınmış modellerinden bazılarıyla çekildi.

Dünyanın en iyi modellerinin yer aldığı Pirelli Takvimi her yıl farklı bir fotoğrafçı tarafından çekiliyor. Emma Sommerton 1960’lardan beri yayınlanan takvimi geçen beşinci kadın fotoğrafçı oldu. Sommerton “Hep yapmak istediğim bir şeyi. Umarım daha çok kadın fotoğrafçı beni takip edecektir” açıklamasında bulundu.

İşte 2023 Pirelli Takvimi...