2023 Pirelli Takvimi yayınlandı

“İlham Perisine Aşk Mektupları” (Love Letters to the Muse) başlıklı 2023 Pirelli Takvimi, fotoğrafçı Emma Summerton tarafından New York ve Londra’da dünyanın en tanınmış modellerinden bazılarıyla çekildi.
Dünyanın en iyi modellerinin yer aldığı Pirelli Takvimi her yıl farklı bir fotoğrafçı tarafından çekiliyor. Emma Sommerton 1960’lardan beri yayınlanan takvimi geçen beşinci kadın fotoğrafçı oldu. Sommerton “Hep yapmak istediğim bir şeyi. Umarım daha çok kadın fotoğrafçı beni takip edecektir” açıklamasında bulundu.
İşte 2023 Pirelli Takvimi...
Bella Hadid – Peri
Ashley Graham – Aktivist
Cara Delevingne – Performans Sanatçısı
Precious Lee – Masal Anlatıcı
Emily Ratajkowski – Yazar
Lauren Wasser – Atlet
Guinevere van Seenus – Fotoğrafçı
2023 Pirelli Takvimi'nin konsepti, fotoğrafçıya hayatı boyunca esin kaynağı olan hayali ve gerçek İlham Perilerine odaklanıyor. Summerton, Takvim ile annesinden şarkıcılara, oyunculardan sanatçılara, yazarlardan aktivistlere, ressamlardan daha birçoklarına kadar kendisine ilham veren tüm Kadınlara bir saygı duruşunda bulunuyor. Fikirlerinin çoğunu hem gerçek hem hayali bu kadınlardan alıyor.
“Fotoğrafçılık yolculuğumun başından itibaren daima fotoğrafımdaki Kadının kim olduğunu sorguladım. Nereden geliyor? Nereye gitmek istiyor? Kimi seviyor? Nasıl seviyor? Neler ona güç veriyor? Kendini dünyada nasıl hayal ediyor? Nasıl hayal ettiği o kişi haline geliyor? Bu soruları önce kendime soruyorum, sonra onları anlatmaya çalıştığım hikayeye ya da uyandırmak istediğim duyguya yansıtıyorum. Amacım, daha açık fikirli olması ve benimle birlikte hayal kurması için izleyene ilham vermek” diyen Avustralyalı fotoğrafçı 49. The Cal için haziran ayında üç gün New York’ta ve temmuz ayında bir gün Londra’da çok yoğun çekimler yaptı.