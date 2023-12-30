2023 yılında radyolarda en çok çalan şarkılar

KRAL LİSTE 2023 BELLİ OLDU

2023 yılında Ulusal Radyolarda en çok çalan şarkıların 1 numarasında "Belki" isimli şarkılarının akustik versiyonu ile Dedublüman yer alıyor.

2023 yılında dijital platformlarda en çok dinlenen ve indirilen şarkıların 1 numarasında ise Semicenk ve Doğu Swag ortak çalışması "Pişman Değilim" var.

2023 yılı Kral Liste’nin 1 numarası Mert Demir ve Mabel Matiz ortak çalışması "Antidepresan" oldu.