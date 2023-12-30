2023 yılında radyolarda en çok çalan şarkılar
Müzik dünyasının heyecanla beklediği “Kral Liste” bu yıl da çok hareketli. 2023 yılında ulusal radyolarda en çok çalan şarkılar ve dijital platformlarda en çok satın alınan ve dinlenenler şarkılar belli oldu. İşte radyolarda en çok çalan şarkılar sıralaması...
KRAL LİSTE 2023 BELLİ OLDU
2023 yılında Ulusal Radyolarda en çok çalan şarkıların 1 numarasında "Belki" isimli şarkılarının akustik versiyonu ile Dedublüman yer alıyor.
2023 yılında dijital platformlarda en çok dinlenen ve indirilen şarkıların 1 numarasında ise Semicenk ve Doğu Swag ortak çalışması "Pişman Değilim" var.
2023 yılı Kral Liste’nin 1 numarası Mert Demir ve Mabel Matiz ortak çalışması "Antidepresan" oldu.