2023 yılında radyolarda en çok çalan şarkılar

Müzik dünyasının heyecanla beklediği “Kral Liste” bu yıl da çok hareketli. 2023 yılında ulusal radyolarda en çok çalan şarkılar ve dijital platformlarda en çok satın alınan ve dinlenenler şarkılar belli oldu. İşte radyolarda en çok çalan şarkılar sıralaması...

2023 yılında radyolarda en çok çalan şarkılar - 1

KRAL LİSTE 2023 BELLİ OLDU

 2023 yılında Ulusal Radyolarda en çok çalan şarkıların 1 numarasında "Belki" isimli şarkılarının akustik versiyonu ile Dedublüman yer alıyor.

2023 yılında dijital platformlarda en çok dinlenen ve indirilen şarkıların 1 numarasında ise Semicenk ve Doğu Swag ortak çalışması "Pişman Değilim" var.

2023 yılı Kral Liste’nin 1 numarası Mert Demir ve Mabel Matiz ortak çalışması "Antidepresan" oldu.

N-LIFE HABERLERİ

2023 yılında radyolarda en çok çalan şarkılar - 2

ULUSAL RADYOLARDA EN ÇOK ÇALAN ŞARKILAR İLK 10

Radyo TV Metre’den alınan verilere göre 2023 yılı boyunca Türkiye’nin 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan ilk 10 şarkı;

1- DEDUBLÜMAN - BELKİ (AKUSTİK)

2- MERT DEMİR FEAT. MABEL MATİZ - ANTİDEPRESAN

3- İREM DERİCİ - YAZ GÜLÜ

4- MAVİ GRİ - ÖLÜMLE YAŞAM ARASINDA

5- KÖFN - Bİ' TEK BEN ANLARIM

6- BURCU GÜNEŞ - ANILARI YAK

7- BURAY & CEREN GÜNDOĞDU - BENİ AFFET

8- KÖFN - AL ARAMIZDAN

9- HANDE ÜNSAL - SEN YOKKEN

10- CAN KOÇ - GÖKYÜZÜNÜ TUTAMAM

2023 yılında radyolarda en çok çalan şarkılar - 3

DİJİTAL PLATFORMLARDA EN ÇOK SATIN ALINAN VE DİNLENEN ŞARKILAR İLK 10

2023 yılı boyunca dijital platformlarda en çok satın alınan ve dinlenenler şarkıların verileri baz alınarak oluşturulmuştur.

1- SEMİCENK & DOĞU SWAG - PİŞMAN DEĞİLİM

2- SEMİCENK & REYNMEN – YANA YANA

3- SİMGE – AŞKIN OLAYIM

4- SEMİCENK & RAST – CANIN SAĞ OLSUN

5- SEMİCENK – GERİ DÖNEMEDİM

6- MERT DEMİR & MABEL MATİZ – ATEŞE DÜŞTÜM

7- MELİKE ŞAHİN – DİVA YORGUN

8- KÖFN – Bİ’TEK BEN ANLARIM

9- SEMİCENK – MESAFE

10- ZERRİN ÖZER – BASİT NUMARALAR

(Baz alınan Dijital Platformlar; Muud Müzik – I Tunes Müzik – Radyo Tv Metre YouTube verileri – Youtube en çok dinlenenler – Fizzy Müzik – Spotify Müzik )

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