2024 Altın Küre adayları açıklandı: En çok adaylık alanlar Barbie ve Succession oldu
Oscar'ın habercisi olan Altın Küre Ödülleri'ne geri sayım başladı! Bu yıl 81'inci kez sahiplerini bulacak olan Altın Küre Ödülleri için adaylar belli oldu. Televizyon kategorisinde "Succession" dizisi En İyi Drama Dizisi dalı dahil toplam dokuz adaylıkla öne çıktı. Sinemada ise Greta Gerwig’in “Barbie”si dokuz adaylıkla zirveye yerleşirken, onu sekiz adaylıkla Christopher Nolan'ın “Oppenheimer”ı takip etti. İlk kez Altın Küre'ye aday gösterilen iismler arasında Ali Wong, Chris Rock, Steven Yeun ve Trevor Noah var. Hollywood Yabancı Basın Birliği'nin (Hollywood Foreign Press Association - HFPA) açıkladığı adaylar arasında kazananlar, 7 Ocak'ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. İşte televizyon ve film dünyasının en iyilerinin belirleneceği Altın Küre'nin adayları...
TELEVİZYON DALINDA ADAYLAR
EN İYİ ERKEK OYUNCU (DRAM)
Brian Cox, "Succession"
Pedro Pascal, "The Last of Us"
Kieran Culkin, "Succession"
Jeremy Strong, "Succession"
Gary Oldman, "Slow Horses"
Dominic West, "The Crown"
EN İYİ KADIN OYUNCU (DRAM)
Helen Mirren, “1923”
Bella Ramsey, “The Last of Us”
Keri Russell, “The Diplomat”
Sarah Snook, “Succession”
Imelda Staunton, “The Crown”
Emma Stone, “The Curse”