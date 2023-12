2024 Altın Küre adayları açıklandı: En çok adaylık alanlar Barbie ve Succession oldu

EN İYİ DİZİ (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)

“The Bear”

“Ted Lasso”

“Abbott Elementary”

“Jury Duty”

“Only Murders in the Building”

“Barry”

EN İYİ KADIN OYUNCU (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)

Ayo Edebiri, "The Bear"

Natasha Lyonne, "Poker Face"

Quinta Brunson, "Abbott Elementary"

Rachel Brosnahan, "The Marvelous Mrs. Maisel"

Selena Gomez, "Only Murders in the Building"

Elle Fanning, "The Great"

EN İYİ ERKEK OYUNCU (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)

Bill Hader, “Barry”

Steve Martin, “Only Murders in the Building”

Jason Segel, “Shrinking”

Martin Short, “Only Murders in the Building”

Jason Sudeikis, “Ted Lasso”

Jeremy Allen White, “The Bear”