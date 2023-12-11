2024 Altın Küre adayları açıklandı: En çok adaylık alanlar Barbie ve Succession oldu

Oscar'ın habercisi olan Altın Küre Ödülleri'ne geri sayım başladı! Bu yıl 81'inci kez sahiplerini bulacak olan Altın Küre Ödülleri için adaylar belli oldu. Televizyon kategorisinde "Succession" dizisi En İyi Drama Dizisi dalı dahil toplam dokuz adaylıkla öne çıktı. Sinemada ise Greta Gerwig’in “Barbie”si dokuz adaylıkla zirveye yerleşirken, onu sekiz adaylıkla Christopher Nolan'ın “Oppenheimer”ı takip etti. İlk kez Altın Küre'ye aday gösterilen iismler arasında Ali Wong, Chris Rock, Steven Yeun ve Trevor Noah var. Hollywood Yabancı Basın Birliği'nin (Hollywood Foreign Press Association - HFPA) açıkladığı adaylar arasında kazananlar, 7 Ocak'ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. İşte televizyon ve film dünyasının en iyilerinin belirleneceği Altın Küre'nin adayları...

2024 Altın Küre adayları açıklandı: En çok adaylık alanlar Barbie ve Succession oldu - 1

TELEVİZYON DALINDA ADAYLAR

EN İYİ ERKEK OYUNCU (DRAM)

Brian Cox, "Succession"
Pedro Pascal, "The Last of Us"
Kieran Culkin, "Succession"
Jeremy Strong, "Succession"
Gary Oldman, "Slow Horses"
Dominic West, "The Crown"

EN İYİ KADIN OYUNCU (DRAM)

Helen Mirren, “1923”
Bella Ramsey, “The Last of Us”
Keri Russell, “The Diplomat”
Sarah Snook, “Succession”
Imelda Staunton, “The Crown”
Emma Stone, “The Curse”

N-LIFE HABERLERİ

2024 Altın Küre adayları açıklandı: En çok adaylık alanlar Barbie ve Succession oldu - 2

EN İYİ DİZİ (DRAM)

“1923”
“The Crown”
“The Diplomat”
“The Last of Us”
“The Morning Show”
“Succession”

2024 Altın Küre adayları açıklandı: En çok adaylık alanlar Barbie ve Succession oldu - 3

EN İYİ MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ

"Beef"
"Lessons in Chemistry"
"Daisy Jones & the Six"
"All the Light We Cannot See"
"Fellow Travelers"
"Fargo"

EN İYİ KADIN OYUNCU (MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ)

Riley Keough, “Daisy Jones & the Six”

Brie Larson, “Lessons in Chemistry”
Elizabeth Olsen, “Love and Death”
Juno Temple, “Fargo”
Rachel Weisz, “Dead Ringers”
Ali Wong, “Beef”

EN İYİ ERKEK OYUNCU (MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ)

Matt Bomer, “Fellow Travelers”
Sam Claflin, “Daisy Jones & the Six”
Jon Hamm, “Fargo”
Woody Harrelson, “White House Plumbers”
David Oyelowo, “Lawmen: Bass Reeves”
Steven Yeun, “Beef”

2024 Altın Küre adayları açıklandı: En çok adaylık alanlar Barbie ve Succession oldu - 4

EN İYİ DİZİ (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)

“The Bear”
“Ted Lasso”
“Abbott Elementary”
“Jury Duty”
“Only Murders in the Building”
“Barry”

EN İYİ KADIN OYUNCU (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)

Ayo Edebiri, "The Bear"
Natasha Lyonne, "Poker Face"
Quinta Brunson, "Abbott Elementary"
Rachel Brosnahan, "The Marvelous Mrs. Maisel"
Selena Gomez, "Only Murders in the Building"
Elle Fanning, "The Great"

EN İYİ ERKEK OYUNCU (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)

Bill Hader, “Barry”
Steve Martin, “Only Murders in the Building”
Jason Segel, “Shrinking”
Martin Short, “Only Murders in the Building”
Jason Sudeikis, “Ted Lasso”
Jeremy Allen White, “The Bear”

2024 Altın Küre adayları açıklandı: En çok adaylık alanlar Barbie ve Succession oldu - 5

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU (TELEVİZYON)

Billy Crudup, “The Morning Show”
Matthew Macfadyen, “Succession”
James Marsden, “Jury Duty”
Ebon Moss-Bachrach, “The Bear”
Alan Ruck, “Succession”
Alexander Skarsgård, “Succession”

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU (TELEVİZYON)

Elizabeth Debicki, “The Crown”
Abby Elliott, “The Bear”
Christina Ricci, “Yellowjackets”
J. Smith-Cameron, “Succession”
Meryl Streep, “Only Murders in the Building”
Hannah Waddingham, “Ted Lasso”

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU (MÜZİKAL KOMEDİ YA DA DRAM)

Matthew Macfadyen, “Succession”

James Marsden, “Jury Duty”
Alan Ruck, “Succession”
Alexander Skarsgård, “Succession”

Billy Crudup, “The Morning Show”

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU (MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ)

Harriet Sloane, “Lessons in Chemistry”
Patti Yasutake, “Beef”
Suki Waterhouse, “Daisy Jones & the Six”
Chloe Bailey, “Swarm”
Allison Williams, “Fellow Travelers”
Carla Gugino, “Fall of the House of Usher”

2024 Altın Küre adayları açıklandı: En çok adaylık alanlar Barbie ve Succession oldu - 6

EN İYİ TV STAND UP PERFORMANSI

Ricky Gervais, “Ricky Gervais: Armageddon”
Trevor Noah, “Trevor Noah: Where Was I”
Chris Rock, “Chris Rock: Selective Outrage”
Amy Schumer, “Amy Schumer: Emergency Contact”
Sarah Silverman, “Sarah Silverman: Someone You Love”
Wanda Sykes, “Wanda Sykes: I’m an Entertainer”

2024 Altın Küre adayları açıklandı: En çok adaylık alanlar Barbie ve Succession oldu - 7

SİNEMA DALINDA ADAYLAR

EN İYİ KADIN OYUNCU (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)

Emma Stone, "Poor Things"
Margot Robbie, "Barbie"
Natalie Portman, "May December"
Fantasia Barrino, "The Color Purple"
Alma Pöysti, "Fallen Leaves"
Jennifer Lawrence, "No Hard Feelings"

EN İYİ ERKEK OYUNCU (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)

Nicolas Cage, “Dream Scenario”
Timothée Chalamet, “Wonka”
Matt Damon, “Air”
Paul Giamatti, “The Holdovers”
Joaquin Phoenix, “Beau Is Afraid”
Jeffrey Wright, “American Fiction”

2024 Altın Küre adayları açıklandı: En çok adaylık alanlar Barbie ve Succession oldu - 8

EN İYİ KADIN OYUNCU (DRAM)

Lily Gladstone, “Killers of the Flower Moon”
Carey Mulligan, “Maestro”
Sandra Hüller, “Anatomy of a Fall”
Annette Bening, “Nyad”
Greta Lee, “Past Lives”
Cailee Spaeny, “Priscilla”

EN İYİ ERKEK OYUNCU (DRAM)

Bradley Cooper, “Maestro”
Leonardo DiCaprio, “Killers of the Flower Moon”
Colman Domingo, “Rustin”
Barry Keoghan, “Saltburn”
Cillian Murphy, “Oppenheimer”
Andrew Scott, “All of Us Strangers”

2024 Altın Küre adayları açıklandı: En çok adaylık alanlar Barbie ve Succession oldu - 9

EN İYİ FİLM (DRAM)

“Oppenheimer”
“Killers of the Flower Moon”
“Maestro”
“Past Lives”
“The Zone of Interest”
“Anatomy of a Fall”

2024 Altın Küre adayları açıklandı: En çok adaylık alanlar Barbie ve Succession oldu - 10

EN İYİ FİLM (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)

“Barbie”
“Poor Things”
“American Fiction”
“The Holdovers”
“May December”
“Air”

2024 Altın Küre adayları açıklandı: En çok adaylık alanlar Barbie ve Succession oldu - 11

İNGİLİZCE OLMAYAN EN İYİ FİLM 

"Anatomy of a Fall" (Fransa)

"The Zone of Interest" (İngiltere)
"Society of the Snow" (İspanya)
"Fallen Leaves" (Finlandiya)
"Past Lives" (ABD)
"Io capitano" (İtalya)

EN İYİ SENARYO

“Barbie”
“Poor Things”
“Oppenheimer”
“Killers of the Flower Moon”
“Past Lives”
“Anatomy of a Fall”

2024 Altın Küre adayları açıklandı: En çok adaylık alanlar Barbie ve Succession oldu - 12

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Willem Dafoe, “Poor Things”
Robert De Niro, “Killers of the Flower Moon”

Robert Downey Jr., “Oppenheimer”
Ryan Gosling, “Barbie”
Charles Melton, “May December”
Mark Ruffalo, “Poor Things”

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Emily Blunt, “Oppenheimer”
Danielle Brooks, “The Color Purple”
Jodie Foster, “Nyad”
Julianne Moore, “May December”
Rosamund Pike, “Saltburn”
Da’Vine Joy Randolph, “The Holdovers”

2024 Altın Küre adayları açıklandı: En çok adaylık alanlar Barbie ve Succession oldu - 13

EN İYİ ANİMASYON FİLMİ

“The Boy and the Heron”
“Elemental”
“Spider-Man: Across the Spider-Verse”
“Suzume”
“The Super Mario Bros. Movie”
“Wish”

2024 Altın Küre adayları açıklandı: En çok adaylık alanlar Barbie ve Succession oldu - 14

EN İYİ YÖNETMEN

Bradley Cooper, “Maestro”
Greta Gerwig, “Barbie”
Yorgos Lanthimos, “Poor Things”
Christopher Nolan, “Oppenheimer”
Martin Scorsese, “Killers of the Flower Moon”
Celine Song, “Past Lives”

2024 Altın Küre adayları açıklandı: En çok adaylık alanlar Barbie ve Succession oldu - 15

EN İYİ ORİJİNAL FİLM MÜZİĞİ

Ludwig Göransson, "Oppenheimer"
Robbie Robertson, "Killers of the Flower Moon"
Mica Levi, "The Zone of Interest"
Daniel Pemberton, "Spider-Man: Across the Spider-Verse"
Jerskin Fendrix, "Poor Things"
Joe Hisaishi, "The Boy and the Heron"

2024 Altın Küre adayları açıklandı: En çok adaylık alanlar Barbie ve Succession oldu - 16

SİNEMATİK VE GİŞE BAŞARISI

“Barbie”
“Guardians of the Galaxy Vol. 3”
“John Wick: Chapter 4”
“Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One”
“Oppenheimer”
“Spider-Man: Across the Spider-Verse”
“The Super Mario Bros. Movie”
“Taylor Swift: The Eras Tour”

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