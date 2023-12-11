2024 Altın Küre adayları açıklandı: En çok adaylık alanlar Barbie ve Succession oldu

EN İYİ MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ

"Beef"

"Lessons in Chemistry"

"Daisy Jones & the Six"

"All the Light We Cannot See"

"Fellow Travelers"

"Fargo"

EN İYİ KADIN OYUNCU (MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ)

Riley Keough, “Daisy Jones & the Six”

Brie Larson, “Lessons in Chemistry”

Elizabeth Olsen, “Love and Death”

Juno Temple, “Fargo”

Rachel Weisz, “Dead Ringers”

Ali Wong, “Beef”

EN İYİ ERKEK OYUNCU (MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ)

Matt Bomer, “Fellow Travelers”

Sam Claflin, “Daisy Jones & the Six”

Jon Hamm, “Fargo”

Woody Harrelson, “White House Plumbers”

David Oyelowo, “Lawmen: Bass Reeves”

Steven Yeun, “Beef”