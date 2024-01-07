2024 BAFTA finalistleri belli oldu

Kısaca BAFTA olarak adlandırılan İngiliz Akademisi Film Ödülleri (British Academy Film Awards) için 24 kategoride uzun liste, yani finalistler açıklandı. Yılın öne çıkan filmlerinden "Barbie", "Oppenheimer" ve "Dolunay Katilleri" (Killers of the Flower Moon), 15'er kategoride yer alarak başı çekerken; "Poor Things" 14, "Maestro" 12, "Saltburn" ise 11 kategoriyle onları takip etti.

Bu listelerden seçilecek olan BAFTA adayları 18 Ocak'ta açıklanacak.

Bu yıl Doctor Who dizisi oyuncusu David Tennant'ın sunacağı Londra'daki ödül töreni ise 18 Şubat'ta gerçekleşecek.

İşte 2024 BAFTA finalistleri....