2024 BAFTA finalistleri belli oldu

2024 BAFTA Ödülleri için 24 kategorideki uzun liste açıklandı. Finalistler arasında Barbie, Oppenheimer ve Dolunay Katilleri, en fazla adaylıkla zirvede.

2024 BAFTA finalistleri belli oldu - 1

Kısaca BAFTA olarak adlandırılan İngiliz Akademisi Film Ödülleri (British Academy Film Awards) için 24 kategoride uzun liste, yani finalistler açıklandı. Yılın öne çıkan filmlerinden "Barbie", "Oppenheimer" ve "Dolunay Katilleri" (Killers of the Flower Moon), 15'er kategoride yer alarak başı çekerken; "Poor Things" 14, "Maestro" 12, "Saltburn" ise 11 kategoriyle onları takip etti.

Bu listelerden seçilecek olan BAFTA adayları 18 Ocak'ta açıklanacak.

Bu yıl Doctor Who dizisi oyuncusu David Tennant'ın sunacağı Londra'daki ödül töreni ise 18 Şubat'ta gerçekleşecek.

İşte 2024 BAFTA finalistleri....

N-LIFE HABERLERİ

2024 BAFTA finalistleri belli oldu - 2

FİLM

All of Us Strangers
Anatomy of a Fall
Barbie
The Holdovers
Killers of The Flower Moon
Maestro
Oppenheimer
Past Lives
Poor Things
The Zone of Interest

BRİTANYA YAPIMI FİLM

All of Us Strangers
Chicken Run: Dawn of the Nugget
The Deepest Breath
The Great Escaper
How to Have Sex
Napoleon
The Old Oak
One Life
Poor Things
Rye Lane
Saltburn
Scrapper
Tetris
Wonka
The Zone of Interest

2024 BAFTA finalistleri belli oldu - 3

YABANCI FİLM

20 Days In Mariupol
Anatomy of a Fall
The Boy And The Heron
The Eight Mountains
Fallen Leaves
Past Lives
Society of the Snow
The Taste of Things
The Teachers’ Lounge
The Zone of Interest

YÖNETMEN

Justine Triet, Anatomy of a Fall
Andrew Haigh, All of Us Strangers
Cord Jefferson, American Fiction
Greta Gerwig, Barbie
Alexander Payne, The Holdovers
Molly Manning Walker, How to Have Sex
Martin Scorsese, Killers of The Flower Moon
Bradley Cooper, Maestro
Christopher Nolan, Oppenheimer
Celine Song, Past Lives
Yorgos Lanthimos, Poor Things
Sofia Coppola, Priscilla
Raine Allen Miller, Rye Lane
Emerald Fennel, Saltburn
Charlotte Regan, Scrapper
Jonathan Glazer, The Zone of Interest

2024 BAFTA finalistleri belli oldu - 4

KADIN OYUNCU

Annette Bening, NYAD
Carey Mulligan, Maestro
Emma Stone, Poor Things
Fantasia Barrino, The Color Purple
Greta Lee, Past Lives
Lily Gladstone, Killers of The Flower Moon
Margot Robbie, Barbie
Mia McKenna-Bruce, How to Have Sex
Sandra Hüller, Anatomy of a Fall
Vivian Oparah, Rye Lane

ERKEK OYUNCU

Andrew Scott, All of Us Strangers
Barry Keoghan, Saltburn
Bradley Cooper, Maestro
Cillian Murphy, Oppenheimer
Colman Domingo, Rustin
George MacKay, Femme
Jeffrey Wright, American Fiction
Leonardo DiCaprio, Killers of The Flower Moon
Paul Giamatti, The Holdovers
Teo Yoo, Past Lives

2024 BAFTA finalistleri belli oldu - 5

YARDIMCI KADIN OYUNCU

America Ferrera, Barbie
Cara Jade Myers, Killers of The Flower Moon
Claire Foy, All of Us Strangers
Danielle Brooks, The Color Purple
Da’Vine Joy Randolph, The Holdovers
Emily Blunt, Oppenheimer
Jodie Foster, NYAD
Julianne Moore, May December
Rosamund Pike, Saltburn
Sandra Hüller, The Zone of Interest

YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Anthony Hopkins, One Life
Ben Whishaw, Passages
Dominic Sessa, The Holdovers
Jacob Elordi, Saltburn
Jamie Bell, All of Us Strangers
Mark Ruffalo, Poor Things
Paul Mescal, All of Us Strangers
Robert De Niro, Killers of The Flower Moon
Robert Downey Jr., Oppenheimer
Ryan Gosling, Barbie

2024 BAFTA finalistleri belli oldu - 6

İLK FİLM (BRİTANYALI YAZAR, YÖNETMEN YA DA YAPIMCI)

Blue Bag Life
Bobi Wine: The People’s President
Earth Mama
The End We Start From
How To Have Sex
If the Streets Were on Fire
Is There Anybody Out There?
Polite Society
Rye Lane
Scrapper

BELGESEL

20 Days In Mariupol
American Symphony
Beyond Utopia
The Deepest Breath
High & Low – John Galliano
Little Richard: I Am Everything
Mad About The Boy: The Noël Coward Story
The Pigeon Tunnel
Still: A Michael J. Fox Movie
Wham!

ANİMASYON FİLM

The Boy And The Heron
Chicken Run: Dawn of the Nugget
Elemental
Nimona
Spider-Man: Across the Spider-Verse
The Super Mario Bros. Movie
Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem
Wish

2024 BAFTA finalistleri belli oldu - 7

ÖZGÜN SENARYO

Air
Anatomy of a Fall
Barbie
The Holdovers
How to Have Sex
Maestro
May December
Past Lives
Rye Lane
Saltburn

UYARLAMA SENARYO

All of Us Strangers
American Fiction
Are You There God? It’s Me, Margaret.
Dumb Money
The Killer
Killers of The Flower Moon
Oppenheimer
Poor Things
Wonka
The Zone of Interest

OYUNCU KADROSU

All of Us Strangers
Anatomy of a Fall
Barbie
The Holdovers
How to Have Sex
Killers of The Flower Moon
Maestro
Oppenheimer
Saltburn
Scrapper

SİNEMATOGRAFİ

Barbie
The Creator
Ferrari
Killers of The Flower Moon
Maestro
Napoleon
Oppenheimer
Poor Things
Saltburn
The Zone of Interest

2024 BAFTA finalistleri belli oldu - 8

KOSTÜM TASARIMI

Asteroid City
Barbie
Ferrari
Killers of The Flower Moon
Maestro
Napoleon
Oppenheimer
Poor Things
Saltburn
Wonka

KURGU

All of Us Strangers
Anatomy of a Fall
Barbie
Killers of The Flower Moon
Maestro
Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One
Oppenheimer
Poor Things
Saltburn
The Zone of Interest

SAÇ VE MAKYAJ

Barbie
Ferrari
Golda
Killers of The Flower Moon
Maestro
Napoleon
Oppenheimer
Poor Things
Priscilla
Wonka

ORİJİNAL MÜZİK

American Fiction
Barbie
Indiana Jones and the Dial of Destiny
Killers of The Flower Moon
Napoleon
Oppenheimer
Poor Things
Saltburn
Spider-Man: Across the Spider-Verse
Wonka

2024 BAFTA finalistleri belli oldu - 9
2024 BAFTA finalistleri belli oldu - 10

PRODÜKSİYON TASARIMI

Asteroid City
Barbie
Ferrari
Killers of The Flower Moon
Maestro
Napoleon
Oppenheimer
Poor Things
Wonka
The Zone of Interest

GÖRSEL EFEKT

Barbie
The Creator
Guardians of the Galaxy Vol. 3
Indiana Jones and the Dial of Destiny
Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One
Napoleon
Oppenheimer
Poor Things
Spider-Man: Across the Spider-Verse
Wonka

SES

Barbie
Ferrari
Killers of The Flower Moon
Maestro
Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One
Napoleon
Oppenheimer
Poor Things
Wonka
The Zone of Interest

2024 BAFTA finalistleri belli oldu - 11

KISA ANİMASYON

Crab Day
Sweet Like Lemons
The Smeds and The Smoos
Visible Mending
Wild Summon
World to Roam

KISA FİLM

Essex Girls
Festival of Slaps
Finding Alaa
Gorka
Jellyfish and Lobster
Jill, Uncredited
Mighty Penguins
The One Note Man
Such A Lovely Day
Yellow

DAHA FAZLA GÖSTER